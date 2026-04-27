73歲曾志偉踢波突然摔倒跪地　僅一分鐘被迫離場嚇呆三哥譚詠麟

本月（14日）迎來73歲的曾志偉，自卸下無綫（TVB）總經理職位後，過著「無官一身輕」的愜意生活，周圍玩不時被網民捕獲。近日，他又隨香港明星足球隊到惠州踢慈善賽，但在比賽中，曾志偉卻發生「罕見意外」，不但嚇呆三哥苗僑偉和譚詠麟，更令他僅上陣一分鐘便被迫離場。

曾志偉自卸下無綫（TVB）總經理職位後，生活過得相當愜意。(葉志明攝)

曾志偉近日隨香港明星足球隊到惠州踢慈善賽，此行陣容鼎盛。（小紅書@香港明星足球隊）

曾志偉當年曾任職業足球運動員, 效力過星島預備組，並曾入選香港青年代表隊參加1973年在伊朗德黑蘭舉行的亞青盃，足球根基其實非常紮實。（小紅書@香港明星足球隊）

曾志偉球場上寶刀未老 驚現「罕見意外」

適逢香港明星足球隊成立40週年，球隊近排展開連串友賽慶祝。日前，曾志偉和譚詠麟便率領球隊到惠州公益邀請賽，而在其中一場對戰女子隊的賽事中，曾經是職業球員、身穿8號波衫的曾志偉，表現得相當積極，雖然身形不及當年靈活，但依然寶刀未老，在場上努力奔跑穿插。不過期間卻發生了搞笑又尷尬的一幕，曾志偉在一次帶球進攻時，身體突然失去平衡，整個人重重地摔在草地上，大家都被嚇到，幸好志偉並無大礙，還能自己站起來。原來是因為他的球鞋「舊疏戰陣」而「甩底」，導致他滑倒，被迫離場。

身穿8號波衫的曾志偉，寶刀未老。（小紅書@香港明星足球隊）

曾志偉在一下帶波時，突然摔倒。（小紅書@香港明星足球隊）

大家都嚇了一跳。（小紅書@香港明星足球隊）

遭隊友譚詠麟指著恥笑

目睹整過程的譚詠麟，起初見志偉摔倒都有點被嚇呆，後來得知原來是因為波Boot「甩底」即忍不住指著對方大聲恥笑，果然老友。而三哥苗僑偉見志偉突然離場，也擔心對方是否傷出，後來志偉示意只是鞋底爛了而已，場面無奈又惹笑。

原來是波Boot甩底，曾志偉自己也忍不住笑。（小紅書@香港明星足球隊）

譚詠麟見到老友「甩底」忍不住大笑。（小紅書@香港明星足球隊）

連對手都笑。（小紅書@香港明星足球隊）

「香港明星足球隊」官方小紅書發文抽水

曾志偉賽後接受訪問，被問到今場踢了多久時，他也忍不住自嘲，笑說：「上咗一分鐘，哈哈！」為何這麼快就要下場？，他指著已經脫掉底部的球鞋解釋：「隻鞋爛咗啊！對鞋氧化咗，成個甩底啊。」而「香港明星足球隊」官方小紅書事後亦出Po「抽水」：「台下十年功，上場一分鐘。喂！志偉哥！你隻鞋爛咗啊！」

阿倫還要指著笑。（小紅書@香港明星足球隊）

被迫離場。（小紅書@香港明星足球隊）

三哥起初都一頭霧水。（小紅書@香港明星足球隊）

網民讚年過70仍不怕摔

雖然曾志偉最後沒大礙，但這個年紀這樣摔一跤，還是令不少人看得心驚膽顫，幸好只是虛驚一場；許多網民對他年過70仍有這樣體力，也表示敬佩：「多少70歲的老人不敢怎麼摔，還是有點厲害的」、「武師出身係唔同」、「之前佢都好勁，這個年紀能上陣已不錯」；此外，亦有網民打趣說：「震驚！前TVB高層離職後，鞋都買不起」、「TVB人工真係低，做咗幾年，鞋都唔捨得買新的」；志偉這次真的可謂是「老貓燒鬚」。

曾志偉今次可謂老貓燒鬚。（小紅書@香港明星足球隊）