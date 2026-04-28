阿Sa被猜測是否因曾「輕微中風」加速結婚　自揭已準備遺囑及遺照

現年43歲的Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）在社交平台宣布喜訊，她與年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）正式步入婚姻殿堂。阿Sa出道25年，一宜以甜美形象和專業表現，在圈內早已擁有不可撼動的地位。而在個人財務內，她一直都是公認的「小富婆」，身家豐厚，她對個人財務規劃更相當周全，甚至連遺囑都已準備好。阿Sa的老公林俊賢同樣事業有成，但外界少不免把二人的財力作一番比較。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（IG@choisaaaa）

阿Sa蔡卓妍姊弟戀修成正果。（IG@choisaaaa）

阿Sa是圈中知名的「財務高手」

阿Sa自與鍾欣潼（阿嬌）組成Twins後迅速走紅，多年的演藝生涯讓她累積了豐厚財富，同時以精明的投資理念成為圈中知名的「財務高手」。據報，阿Sa名下現至少持有包括紅山半島、海濱南岸、跑馬地慧莉苑等地的五套物業，保守估計身家早已過億，每月單靠租金收入便高達20萬港元。阿Sa將這些物業交由母親打理，更在2012年以母親名義花2,350萬元購入跑馬地玫林別墅低層戶，2016年再以個人名義斥資3,372.2萬元購入大潭紅山半島單位，可以財力雄厚。

阿Sa名下現至少持有包括紅山半島、海濱南岸、跑馬地慧莉苑等地的五套物業，保守估計身家早已過億。（陳順禎攝）

阿Sa自揭早早準備好遺囑和遺照

阿Sa更曾在內地節目《因為是朋友呀》中坦言，為了以防萬一，她早早準備好遺囑和遺照：「我通常我一想事情，我都會想最好還有最壞，這個是我媽教我的。我已經把我的平安紙（遺囑）寫好，我的遺照也選好了，我每五年會換一次，我都選開心的照片。」可見她對未來安排周到細緻的態度。

阿Sa自揭早早準備好遺囑和遺照。（IG@choisaaaa）

阿Sa早年「失聲」因「輕微中風」

這位公認的「小富婆」卻也經歷了人生中的低潮期。數年前，阿Sa罕見公開自己的健康狀況，透露曾因聲帶問題導致「失聲」，經醫生診斷後表示是「輕微中風」所引起的後遺症。她坦言當時身心壓力極大，每次演唱前必須依賴「開聲針」才能順利上台，甚至一度想過放棄歌唱事業。然而，她最終憑著毅力走過那段艱難時光。在婚訊傳出後，不禁讓外界猜測是否因健康狀況而令她產生加速結婚的念頭。

阿Sa罕見公開自己的健康狀況，透露曾因聲帶問題導致「失聲」，經醫生診斷後表示是「輕微中風」所引起的後遺症。(阿Sa ig)

阿Sa坦言當時身心壓力極大，每次演唱前必須依賴「開聲針」才能順利上台。(阿Sa ig)

阿Sa老公林俊賢事業發展亦相當不俗

談到阿Sa的新婚老公林俊賢，盡管年僅33歲，在財力上可能無法與老婆相比，但其事業發展亦相當不俗。作為一名深受明星信任的星級健身教練，他打造出自己的健身品牌並經營有道，連關智斌（Kenny）亦是其學員。他單是私人教練課每小時收費就高達2,000港元，月收入常逾7萬至8萬港元，在旺季甚至突破10萬。然而，他卻依舊保持低調樸實的生活習慣，甚至有人曾目擊他在街邊檔吃飯。