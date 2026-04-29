阿sa老公林俊賢被爆玩交友app識女仔　網民反指女網紅機心重

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）昨日（28日）在社交平台宣布喜訊，她與年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）正式結成夫婦。人紅自然是非多，竟被小紅書網紅爆出過往的「情史」。有小紅書女網紅在社交平台發文表示：「痛失當年和阿Sa老公喝酒的機會。」她指在網路上看到有位男生結婚，而女生則很像阿Sa，一看之下竟然真的是阿Sa，而男生則覺得很眼熟，原來她跟這個男生是認識的。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（IG@choisaaaa）

女網紅表示在dating app認識林俊賢

該位女網紅還表示是在交友程式認識林俊賢的：「我之前玩dating app的時候加的，他幾年前還約過好幾次出去喝酒，我當時也是太老實了，我當時已經認識了其他男生，比較認真的我就拒絕了他。」但其實亦有不少網民留言表示覺得這位女網民是在蹭熱度，亦有網民覺得她現在貼出來的時間不太對：「你現在發出來不合適吧」、「是想表達你沒看上的男人被阿sa看上了嗎」、「而家發出來就目的性太強啦」。不過這位女網民都有表示這是幾年前的事，並不是最近發生，可能是在認識阿Sa之前的事情。事後再翻這位女網民的社交平台，發現她已經刪除了有關的帖文。

該位女網紅還表示是在交友程式認識林俊賢的。(小紅書圖片)

女網紅在小紅書上不時分享生活。(小紅書圖片)

女網紅事後剛了po。(小紅書圖片)

女網紅指自己是DJ。(小紅書圖片)

不少網民覺得這位女網紅在蹭熱度，拿2021年的對話來炒新聞。(小紅書圖片)

女網民還表示是在交友程式認識林俊賢。(小紅書圖片)

不少網民留言表示覺得這位女網民是在蹭熱度。(小紅書圖片)

十個有九個網民都表示女網紅蹭熱度。(小紅書圖片)

網民都覺女網紅蹭流量而已。(小紅書圖片)

最後女網紅還是刪除了貼文。(小紅書圖片)

網民覺得女網紅目的很明顯。(小紅書圖片)