51歲吳彥祖男神容貌「崩壞」？　光頭T恤阿伯Look獨自健行玩電話

現年51歲的吳彥祖 （Daniel）是一代男神，自從參演了第一套電影《美少年之戀》一炮而紅，奠定其一線男神地位，少年時代的他頂級神顏足以迷倒全城女生。吳彥祖於2010年與名模Lisa S.結婚，婚後育有一名寶貝女兒吳斐然（Raven），一家三口幸福滿瀉。雖然吳彥祖青春不再，但卻多了一份成熟男人味。日前有人在半山偶遇吳彥祖，露出光頭的他毫無男神包袱，狂玩電話非常輕鬆。

吳彥祖。（吳彥祖@IG圖片）

吳彥祖近日戴帽出席電影宣傳活動。（陳順禎 攝）

吳彥祖半山光頭狂玩電話

吳彥祖日前被人發現在半山寶雲道。吳彥祖穿上白色T恤和藍色褲，腳踏白色平底鞋，打扮相當隨意。吳彥祖又大大方方露出光頭，估計為拍戲而剪頭髮，他私下絲毫不在意男神形象。吳彥祖攞住電話在半山狂拍周圍環境，又一路行一路低頭玩電話，享受獨自運動時光。

吳彥祖與《狂野時速》系列「韓哥」姜成鎬合組車隊STUDENT DRIVER，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖大談家庭事。（影片截圖）

吳彥祖承認從前是自私的人

吳彥祖早前現身內地節目《去遠方》，去了意大利探索當地文化，過程中他談起當爸爸後的改變，坦承在婚前自己是一位比較自私的人：「我結婚之後呢，也沒有甚麼大的改變，但是我生了女兒之後，就有一個真的家庭的改變，就完全不一樣。就是以前你可以說我比較自我一點，就有一點自私，只想着自己，但是現在我的每一個決定，都是為了我的家庭做的。」現在事事都為家人先作打算，表明現在自己很熱愛家庭 。

吳彥祖獨自一人行半山。（抖音）

拎住電話狂影。（抖音）

吳彥祖與影迷迎面見到。（抖音）

露出光頭。（抖音）

一樣靚仔。（抖音）

吳彥祖在內地代言地道的氣泡黃酒，讓該款飲品在12小時內爆賣1000萬罐，影響力驚人！（微博圖片）

吳彥祖在戲中飾演壯年版蔡。（《寒戰1994》劇照）

關秀媚當年於《知法犯法》裡與吳彥祖合演激情戲份。（《知法犯法》電影劇照）

留意下，鏡頭下的吳彥祖真係面紅。(《知法犯法》影片截圖）

高圓圓於《單身男女》中與吳彥祖上演情侶對手戲。（《單身男女》電影劇照）

吳彥祖年輕時非常帥氣。（影片截圖）