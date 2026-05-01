楊采妮生圖與官方靚相對比令人驚嘆　臉上歲月痕跡獲讚真實自然美

電影《寒戰1994》正式上映，日前已於深圳舉行全球首映禮。當日現場星光熠熠，除了主演的周潤發、梁家輝、郭富城（城城）、吳慷仁和謝君豪5位影帝級演員出席，同場更有廖子妤、王丹妮、楊采妮、吳彥祖、劉俊謙及李子雄等齊集。作為女神的楊采妮身穿吊帶大露背晚裝裙現身，美艷動人，相當搶鏡。

電影《寒戰1994》日前於深圳舉行全球首映禮。（微博＠王丹妮Louise）

楊采妮素顏都好靚。(楊采妮IG)

生圖與官方靚相對比令人驚嘆

楊采妮在她的IG也有分享她於深圳首映禮的靚相，相中的她明艷照人，狀態絕佳。有不少網民亦在社交平台分享了當日楊采妮的生圖及視頻，展現了她的真實狀態。香港明星經紀K.C.上載了楊采妮的視頻，寫道：「一代玉女掌門，51歲無濾鏡顏值依然抗打」。另一位網民同樣上載了楊采妮的片段，發文寫道：「很久不見，玉女掌門人-楊采妮 十年不見！法拉利還是法拉利！女神還是女神！玉女掌門人還是那個記憶中的玉女掌門人！」片中可見楊采妮無論樣貌和身材都keep得好好，白滑玉背線條勁靚。雖然她的臉上已清晰可見歲月痕跡，但五官輪廓依然漂亮，與她自己在IG發放的靚相其實分別不太大。網民紛紛留言驚嘆楊采妮靚得真實自然，在她臉上完全看不見有醫美跡象。

楊采妮自己IG上發布的靚相。(IG圖片)

楊采妮生圖。(依家CHILL@小紅書)

楊采妮已年過半百。(依家CHILL@小紅書)

楊采妮是一代女神。(依家CHILL@小紅書)

楊采妮KEEP得不錯。(依家CHILL@小紅書)

楊采妮靚得自然。(依家CHILL@小紅書)

楊采妮真實狀態。(香港明星經紀KC@小紅書)

楊采妮臉上沒有醫美痕跡。(香港明星經紀KC@小紅書)

楊采妮身材好FIT。(香港明星經紀KC@小紅書)