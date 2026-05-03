蔡一鳳亡夫後頓失所依被同事挑釁侮辱　揚言換班底：善良要有邊界

名媛蔡一鳳，跟前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，育有一對龍鳳胎，可惜盛品儒去年8月因肝癌不幸離世，終年48歲。蔡一鳳在丈夫離世後，不時發文抒發對亡夫思念之情。盛品儒離世後，遺下蔡一鳳獨自面對生活困難，包括外傭忽然離職困擾，更有一名外傭故意到蔡一鳳子女學校「故意挑釁」，令蔡一鳳心力交瘁，形容一家人情況「雪上加霜」和「身心俱疲」。蔡一鳳近日發文表示，在職場上被挑釁，她勇敢反擊：「善良要有邊界」。

盛品儒與蔡一鳳。（施玲玲攝）

蔡一鳳與盛品儒全家福。（小紅書）

蔡一鳳被挑釁反擊：善良要有邊界

蔡一鳳日前發文透露，在創立的慈善會群中，一位副主席晚上7點25分才通知，要求蔡一鳳翌日6點前交表。蔡一鳳回覆：「現在才發，不是每個人都要配合你吧。」對方卻指控她「發脾氣」、「不配合」，更向蔡一鳳指：「不交就等下一屆你們自己處理」。蔡一鳳發文直斥對方為「低層次人挑釁」，更指：「善良要有邊界，包容不能無底線」，並揚言要新人上台，「我不是好欺負的。」

蔡一鳳曾於豪宅宴客，張耀揚也有份出席。(小紅書)

蔡一鳳回美國過聖誕。（小紅書）

蔡一鳳在文中透露：「職場生存法則 遇到低層次人挑釁，我的選擇？截圖里，是我昨晚的真實經歷。創立的慈善會群裏，一位副主席晚上7:25才通知，要求我的團隊明天6點前交表。我回了一句，對方說我發脾氣、不配合⋯我沒有過多糾纏。因為我的時間，只配給值得的人。這件事讓我明白：慈善會也需要升級架構、篩選義工層次。善良要有邊界，包容不能無底線。新一屆，新班子，讓懂規矩、有格局的人上位。那些德不配位的，自然退出舞台。」

蔡一鳳發文透露被挑釁。（小紅書）

蔡一鳳近照。（小紅書）

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳上載多張與盛品儒的合照。（小紅書）