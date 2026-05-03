謝安琪19歲大仔回港出席愛犬告別式　浸過鹹水變靚仔獲讚：好有型

天后謝安琪（Kay）和張繼聰於2007年結婚，已度過結婚19周年紀念日，婚後育有一對仔女張瞻和張靖（Kakaball），一家人居住於大埔4千呎豪宅獨立屋。大仔張瞻（James）轉眼間已經19歲，完成中學課程後離開家人前往澳洲升學。謝安琪與張繼聰愛子心切，一家人親自送大仔到澳洲。近日謝安琪發文透露張瞻回港出席愛犬告別式，又睇爸爸開騷，浸過鹹水一排的張瞻又靚仔了，連謝安琪都讚「好有型」。

謝安琪一家人。（IG@kaytse）

謝安琪同張繼聰吹海風拍拖。（IG@kaytse）

謝安琪大仔張瞻回港出席告別式

謝安琪日前發文分享近況。她透露張瞻趁復活節假回港出席愛犬「晶晶」告別式，「儀式完咗之後，佢好感謝咁同我哋講，多謝我哋俾佢返嚟，令佢嘅傷心能夠有一個Closure」。張瞻亦獲准走堂睇爸爸開騷，「佢真係好想留低喺香港欣賞爸爸嘅演出，因為佢知道爸爸練咗1 part好精彩嘅舞蹈。所以我就暗中批准佢走一堂咁多，等佢可以留低睇埋爸爸演唱會先返去返學。」

張繼聰與謝安琪（Kay）育有一子一女。（IG：@louischeung2013）

謝安琪與女兒自拍。（IG@kaytse）

謝安琪激讚張瞻有型

謝安琪為兒子拍下多張照片，在外國生活一段時間的張瞻臉圓了一點，大隻了些少，連謝安琪都忍不住稱讚，老公同兒子都好有型：「我好鍾意呢張相，好隨意，影得爸爸好有型。James 亦都好有型，係好輕鬆嗰種有型，呢個就係佢嘅性格，我都好羨慕佢啊」。

謝安琪曬出全家福。（IG@kaytse）

父子都好型。（IG@kaytse）

靚仔。（IG@kaytse）

張繼聰與女兒。（IG@kaytse）

好恩愛！（IG@kaytse）

好恩愛！（IG@kaytse）

謝安琪分享生活。（IG@kaytse）

謝安琪分享生活。（IG@kaytse）

生活開心！（IG@kaytse）

生活開心！（IG@kaytse）

騷美腿。（IG@kaytse）

謝安琪分享生活。（IG@kaytse）