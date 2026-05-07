TVB三線星出騷利是接到手軟勁興奮　曾犯盜竊罪獲公司原諒

關浩揚在2005年參與《殘酷一叮》，當時他一出場以拉丁舞配合歌曲《Lady Marmalade》，被主持人梁榮忠稱讚懂得擅用舞台的每一處，最後以75秒的成績成為首任《殘酷一叮》台主而為觀眾認識，綽號為拉丁霍啟剛、拉丁舞王。雖然關浩揚知名度不及其他藝人，但他絕對是劇接劇，且接騷接到冇停手，絕對是低調密密賺！

關浩揚在2005年參與《殘酷一叮》。（節目截圖）

關浩揚出騷利是接到手軟

最近，關浩揚又有得出騷唱歌，出席一個新春晚宴，他在台上賣力獻唱，勁有台風兼超級興奮。而關浩揚的投入程度，亦成功帶起現場氣氛，不少人上前派利是給他，從影片可見至少有10封，利是接到手軟，還未計鏡頭以外的情況，再加上本身的騷錢，關浩揚絕對是生財有道！

關浩揚出騷唱歌。（片段截圖）

關浩揚出騷唱歌。（片段截圖）

關浩揚出騷唱歌。（片段截圖）

關浩揚好興奮。（片段截圖）

關浩揚好興奮。（片段截圖）

關浩揚利是接到手軟。（片段截圖）

關浩揚利是接到手軟。（片段截圖）

關浩揚利是接到手軟。（片段截圖）

曾犯盜竊罪獲公司原諒

關浩揚參加完《殘酷一叮》後加入第19期無綫電視藝員訓練班，畢業後成為旗下合約藝員。

關浩揚曾在在尖沙咀加連威老道二至六號一間化妝品店內偷竊一支價值711元的巴寶莉香水，並於同年9月5日在九龍城法院辯稱因壓力大而犯案（案件編號：KCCC3146 / 11），最後承認盜竊罪和被裁判官罰款四千元，且並未被無綫電視終止合約。關浩揚自2011年起，幾乎無間斷接演劇集，包括《天與地》、《衝上雲霄II》、《使徒行者》和近年的《破毒強人》和《寵愛Pet Pet》，雖大多都以配客為主，但勝在劇接劇，曝光率高。另外，關浩揚能歌善舞，不時擔任小型騷、婚宴等的星級表演嘉賓和主持人，絕對是接JOB接到手軟！

關浩揚曾犯盜竊罪獲公司原諒。（IG/@dolbykwan）

關浩揚幾貴氣！（IG/@dolbykwan）

關浩揚接勁多Jobs！（IG/@dolbykwan）