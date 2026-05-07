五索當街遭員工兜口兜面掟蛋糕再兜頭射水　驚爆公司秘密花式炫富

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，甚至公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索沒有安於過少奶奶的生活，即使背後有馬生強大財力撐腰，她亦堅決要發展自己的事業，令自己活得更有底氣。

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

五索懶理馬生叫唔好影佢。(五索IG)

馬清鏗（馬生）高EQ回應阿Bob嘅「私人問題」盤問，更幽默表示：「早知今日嚟就著靚啲啦！」（公關提供）

被兜口兜面掟蛋糕

五索在網上擁有極高人氣，已成功轉型為KOL，每日都有拍片更新相當勤力。五索還開設網店賣健康美容產品，花了不足一年時間已把網店生意搞得有聲有色，而她的目標就是將公司上市。她昨日於她的IG上載了一段影片，為自己的520五索節做宣傳。片中五索身穿火紅色低胸晚裝裙步向她的名車，此時她的一位得力員工捧住一個生日蛋糕衝向她說：「老細生日快樂！」隨即將手上的蛋糕兜口兜面掟向五索的臉上，五索立刻成臉強糕，她的另一位員工就拿住花曬向她兜頭兜面射水，令她不禁尖叫，畫面極之震撼。一眾網民都大讚五索身為老闆竟然可以同員工玩得如此瘋癲，實屬難得，看得出她是個好老闆。

五索好性感。(五索ig圖片)

五索宣傳她的「五索節」。(五索ig圖片)

五索被兜口兜面掟蛋糕。(五索ig圖片)

五索被兜頭兜面射水。(五索ig圖片)

五索真係好玩得。(五索ig圖片)

大爆公司秘密

另外，五索於IG story玩你問我答大爆公司秘密，有網民問她公司每月營業額是多少？對此五索回答：「不如我講每個月公司開支，每個月都要畀成層樓既開支。」相當驚人，這亦證明了五索有馬生這個大靠山在她背後支持，即使如此龐大的開支都絕對應付得到，可說是花式炫富。

五索同員工事前商量要點樣掟蛋糕。(五索ig圖片)