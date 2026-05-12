TVB「御用寡婦」飛東京名店狂掃靚貨　為富商生女不在乎無名無份

現年48歲的、有「最美繼母」之稱的楊卓娜（Lenna），與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相愛18年，為對方誕下愛女，又視兩名繼女視如己出，雖然兩人至今未有正式註冊，但早已以夫妻相稱。雖然無名無份，但楊卓娜絕對不愁錢銀，除了有楊志翹給予足夠安全感，楊卓娜近年亦復出做直播帶貨，更飛到巴黎一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等手袋，更獲VIP禮待，財力驚人。雖不如妹妹楊茜堯（前名：楊怡）知名度高，但感情、家庭生活幸福。日前有人拍到楊卓娜再飛日本東京掃貨，認真犀利！

楊卓娜早前現身巴黎，她更留言：「老佛爺頂層嘅VIP房風景真係非同小可，可以想像，藍天白雲嘅日子真係靚到癲咗。」（IG/@lennayeung）

楊卓娜與家人預祝生日。（IG圖片）

楊卓娜飛東京名店掃貨

楊卓娜日前在社交平台上載片段，有朋友拍住楊卓娜又去名店掃貨。楊卓娜戴上Cap帽和穿寬闊的牛仔褲，紥住兩條孖辮仔，戴上兩個圓圈大耳環，打扮既年輕又緊貼潮流。楊卓娜與男友人在店內左睇右睇，仔細揀貨，原來睇的是竹籃。正在拍攝的友人笑楊卓娜：「買菜嘅籃都唔放過！」另一友人笑言：「佢買竹籃呀！」其後楊卓娜向窗外招手，示意兩名女友人入來幫手一齊揀。楊卓娜上載片段發文：「我身邊好多間諜，個個都養唔熟，藝術嘅嘢，佢哋識條鐵咩？」並標注東京，楊卓娜飛外國必定掃貨大量入手靚嘢，生活富貴！

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

楊卓娜與老公楊志翹感情相當好。（IG：@lennayeung）

楊卓娜曾為「慳妹」與楊茜堯夾份供樓

楊卓娜曾透露為供樓「死慳死抵」，她在TVB節目《我要做業主2》中透露與妹妹楊茜堯在2002年夾份以約200萬購入一個700呎單位，當時只需付5%首期就買到，但楊卓娜初入行月薪只有6000元，所以上車前都要慎重考慮，為了供樓要慳住使：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去度過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」楊卓娜現時生活無憂，目前她們的單位持貨至今已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，所以正在收租。

楊卓娜又飛東京名店掃貨。（抖音截圖）

楊卓娜打扮好後生！（抖音截圖）

招手叫朋友入店幫手揀。（抖音截圖）