五索背住馬生與俄羅斯靚仔約會　被對方壁咚10秒即有心動感覺

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。不過日前五索就背住馬生與一名來自俄羅斯的靚仔約會，還明目張膽直言對靚仔心動。

五索。(ig@5kidsokma)

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

被壁咚10秒即有心動感覺

五索將她與俄羅斯靚仔約會見面的短片放到社交平台上分享，並留言寫道：「我已經約好咗下一位靚仔🤣今次對望👀下次同靚仔做咩好呢🤩？」原來約會一個不夠，已約定下一個，認真大膽。五索約會該名俄羅斯靚仔當日，身穿白色吊帶小背心配迷你牛仔半腰裙，打扮清新得來散發住少女氣息。五索在片中挑戰與靚仔對望10秒可會有心動的感覺，她讓比她細14年，年僅22歲的靚仔壁咚她10秒，並測試自己的心跳指數有否加速，結果她的心跳率是111bpm，證明她有心動了，她即滿臉通紅害羞得直呼：「我真係唔得呀，我真係唔得呀，我望唔到呀。」五索還訪問了該靚仔名叫Stef，從事模特兒和設計工作，沒有女朋友。當五索問Stef：「我是你喜歡的類型嗎？」，Stef回答說：「可以試一下。」

五索與俄羅斯靚仔約會。(影片截圖)

五索問對方問題。(影片截圖)

五索個樣好冧。(影片截圖)

五索挑戰與靚仔對望10秒。(影片截圖)

五索會唔會心動？(影片截圖)

五索被俄羅斯靚仔壁咚。(影片截圖)

五索被俄羅斯靚仔壁咚。(影片截圖)

五索頂唔住。(影片截圖)