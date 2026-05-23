前TVB小花開箱近70萬限量版Hermès　嫁馬主老公狂曬富貴生活

現年33歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。去年情人節陳詩欣宣布懷孕喜訊，7月順利誕下囝囝Liam，正式榮升人母，不時分享湊仔生活，幸福滿瀉！早前陳詩欣分享了一段Hermès的開箱片，興奮展示近70萬的新手袋，亦是她入手的第4個「藍盒子」！

陳詩欣身材出眾。（IG@eunicechanszeyan）

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

一家三口溫馨合照。（IG@eunicechanszeyan）

溫馨。（IG@eunicechanszeyan）

湊仔。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣第4個Hermès「藍盒子」 開箱70萬限量版Mini Kelly

陳詩欣大曬新袋，並寫道：「第4個💙好開心」，據知「藍盒子」是Hermès的頂級包裝，代表着極致的稀有性及收藏價值，通常專用於極限量包款、特殊訂製（SO）或高階工藝級別的藝術品，是品牌對頂級VVIP客戶的專屬禮遇象徵。而陳詩欣今次入手的是Hermès Mini Kelly Pampilles Sellier，正面飾有手工剪裁的皮革流蘇，由兩種皮革交替拼接而成，屬於Hermès限量版系列中極為罕見的一款，售價205,900港元，但炒價近70萬！

陳詩欣今次入手的是Hermès Mini Kelly Pampilles Sellier，亦是第4個「藍盒子」。（IG截圖）

直擊開箱！（影片截圖）

直擊開箱！（影片截圖）

好興奮！（影片截圖）

好興奮！（影片截圖）

好興奮！（影片截圖）

大曬新袋！（IG截圖）

炒價近70萬！（官網圖片）

Hermès Shoulder Birkin。（IG截圖）

限量款Hermès Quelle Idole Bag。（IG截圖）

好富貴！（IG截圖）

陳詩欣榮升馬主夫人過少奶奶生活

據知陳詩欣老公陳爾正中學就讀名校聖保羅書院，畢業後到世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）就讀，回港後從事文化創意產業，現時是活動創辦人兼世界級派對搞手，與富三代鍾培生亦為好友。去年陳爾正更升呢做馬主，榮升馬主夫人的陳詩欣又經常在社交平台分享闊太日常，當中更包括多款Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Constance、Lindy及Evelyne等，相當富貴！

經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

Hermès Birkin。（IG@eunicechanszeyan）

大曬奢華行頭。（IG@eunicechanszeyan）

手袋同拖鞋都出自Hermès。（IG@eunicechanszeyan）

經常大曬Hermès。（IG@eunicechanszeyan）

Hermès Constance。（IG@eunicechanszeyan）

豪宅居高臨下。（IG@eunicechanszeyan）

空間闊落。（IG截圖）

搞聖誕Party。（IG截圖）

空間大。（IG截圖）

景觀開揚。（IG截圖）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

好身材！（IG@eunicechanszeyan）

婚後淡出幕前。（IG@eunicechanszeyan）