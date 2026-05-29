哪一天劇本綁架事件舞台劇2026香港加場｜門票攻略+連結+座位表

《哪一天劇本綁架事件》舞台劇改編自台灣推理作家協會首獎作品，將於2026年7月21日至7月26日，再加開 7月25日3pm 及7月26日8pm2場，在香港兆基創意書院多媒體劇場舉行，會在Goodshow.club優先訂票優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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「無景深」一周年特別企劃 — 舞台劇《哪一天劇本綁架事件》。（IG@drama_theredmagiccastingcase）

《哪一天劇本綁架事件》舞台劇2026加場 | 詳情

舞台劇日期：2026年7月21日至7月26日，再加開 7月25日3pm 及7月26日8pm 2場

舞台劇地點：香港兆基創意書院多媒體劇場

門票價錢：HKD $680 / $580 / $480

《哪一天劇本綁架事件》改編自台灣推理作家協會首獎作品。（IG@drama_theredmagiccastingcase）

《哪一天劇本綁架事件》舞台劇2026香港 | 公售

公開發售平台：Goodshow.club

公開發售日期：6月5日早上11點

《哪一天劇本綁架事件》舞台劇2026香港 | 優先購票

優先購票平台：Goodshow.club

優先購票日期：5月27日起早上11點起

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