衛蘭x炎明熹 拉闊音樂會2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表

衛蘭 x 炎明熹《她和她的秘密》拉闊音樂會將於2026年8月29日（星期六）在亞洲國際博覽館 ARENA舉行，暫未公佈開賣門票平台，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



演唱會海報（IG@cr881903）

衛蘭 x 炎明熹 拉闊音樂會 2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月29日（星期六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：亞洲國際博覽館 ARENA

門票價錢：暫未公佈

衛蘭與炎明熹（IG@out_of_frame_tour）

衛蘭 x 炎明熹 拉闊音樂會 2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：暫未公佈

門票發售時間：暫未公佈

炎明熹在日前擔任衛蘭演唱會汕頭站的嘉賓。（IG@out_of_frame_tour）

衛蘭 x 炎明熹 拉闊音樂會 2026香港 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

衛蘭 x 炎明熹 拉闊音樂會 2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"