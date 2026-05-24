前東張女神北上拍短劇爆紅　驚爆內地片酬： 拍6日就有48萬

前港姐阮嘉敏（Mandy）近年轉戰內地短劇市場，憑藉出色的演技及甜美外型成功突圍而出，在內地人氣急升！日前（22/5）阮嘉敏盛裝出席《2026香港小姐競選》「全球招募最後召集」活動。

阮嘉敏北上拍攝微短劇，首次做女主角。（ig@mandyyuen）

阮嘉敏扮肥妹。（《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》 截圖）

阮嘉敏演技好好。（《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》 截圖）

阮嘉敏出席《2026香港小姐競選》「全球招募最後召集」活動。（葉志明攝）

阮嘉敏出席《2026香港小姐競選》「全球招募最後召集」活動。（葉志明攝）

澄清「爆紅」誤會 謙稱自己只是「BB級」

面對外界盛傳她因內地拍短劇而身價暴漲、賺到盆滿缽滿的傳聞，阮嘉敏在接受《香港01》訪問時笑著否認，並直言是一個「很大的誤會」，她謙虛地表示：「其實短劇界分咗好多唔同嘅級別，嗰啲所謂『頂流』同『爆款』主角，而我就絕對唔係，在短劇界來講，我只係『BB級』。」

阮嘉敏謙稱自己只是「BB級」。（葉志明攝）

阮嘉敏謙稱自己只是「BB級」。（葉志明攝）

阮嘉敏大爆內地片酬。（葉志明攝）

驚爆內地「爆款主角」天價片酬：拍6日就有48萬

雖然否認自己是頂流，但阮嘉敏在訪問中就揭秘內地短劇界的「吸金內幕」，她指頂尖演員的酬勞確實非常誇張：「嗰啲爆款劇女主角，佢哋薪酬係按日計算，一日可以賺到8萬到9萬人民幣，而且還會限鐘數，例如一日只係拍8個鐘。如拍6日咁就可以拍一部，拍6日就有48萬。」

阮嘉敏大爆內地拍短劇爆款女主角一集薪酬有8、9萬元。（葉志明攝）

非常誇張！（葉志明攝）

解鎖人生清單

談到自己北上發展的經歷，阮嘉敏表示當初根本沒有考慮過酬勞問題，甚至覺得「就算貼錢、或者係畀好少嘅車馬費」自己都願意去嘗試。她興奮地說：「而家人人都好迷短劇，我冇諗過香港人拍短劇的效果會咁好。對我嚟講，就好似完成咗我人生清單嘅其中一項，算係一個額外的獎勵。」她亦很感激能有機會前往西安參與拍攝。

阮嘉敏解鎖人生清單！（葉志明攝）