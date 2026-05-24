前東張女神北上拍短劇爆紅 驚爆內地片酬： 拍6日就有48萬
撰文：吳子生
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前港姐阮嘉敏（Mandy）近年轉戰內地短劇市場，憑藉出色的演技及甜美外型成功突圍而出，在內地人氣急升！日前（22/5）阮嘉敏盛裝出席《2026香港小姐競選》「全球招募最後召集」活動。
澄清「爆紅」誤會 謙稱自己只是「BB級」
面對外界盛傳她因內地拍短劇而身價暴漲、賺到盆滿缽滿的傳聞，阮嘉敏在接受《香港01》訪問時笑著否認，並直言是一個「很大的誤會」，她謙虛地表示：「其實短劇界分咗好多唔同嘅級別，嗰啲所謂『頂流』同『爆款』主角，而我就絕對唔係，在短劇界來講，我只係『BB級』。」
驚爆內地「爆款主角」天價片酬：拍6日就有48萬
雖然否認自己是頂流，但阮嘉敏在訪問中就揭秘內地短劇界的「吸金內幕」，她指頂尖演員的酬勞確實非常誇張：「嗰啲爆款劇女主角，佢哋薪酬係按日計算，一日可以賺到8萬到9萬人民幣，而且還會限鐘數，例如一日只係拍8個鐘。如拍6日咁就可以拍一部，拍6日就有48萬。」
解鎖人生清單
談到自己北上發展的經歷，阮嘉敏表示當初根本沒有考慮過酬勞問題，甚至覺得「就算貼錢、或者係畀好少嘅車馬費」自己都願意去嘗試。她興奮地說：「而家人人都好迷短劇，我冇諗過香港人拍短劇的效果會咁好。對我嚟講，就好似完成咗我人生清單嘅其中一項，算係一個額外的獎勵。」她亦很感激能有機會前往西安參與拍攝。