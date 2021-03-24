大步走｜李君妍扮「港版羅拉」入型入格　曾演姣精被全城鬧爆

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-24 21:15

在TVB劇集《大步走》中飾演大舊的李君妍，經常以背心短褲示人，擔得抬得之餘，更大騷肌肉線條，造型與被封為「港版羅拉」的朱芊佩十分相似，任職搬運工作的「港版羅拉」在2018年於網上爆紅，更被封為「最美搬運工」。而李君妍為了演好這個角色密密操肌，劇集播出後更獲網民大讚入型入格！

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李君妍曾在接受《香港01》訪問時透露為角色做足準備：「我會一星期操三日，每次操兩個鐘，主要都係鍛練上半身，唔好畀自己隻手過分粗，唔好畀人誤會肥手臂，但又怕操過頭，一陣收唔返仲慘，相信到時劇集一出，啲觀眾一定有驚喜，因為個造型真係好似港版羅拉。」

好Fit！（IG＠lolaaurora）

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現年29歲的李君妍在入行初期大多演警察、護士、收銀員及學生等閒角，直至近年憑着劇集《特技人》中金髮打女袁丸一角、《她她她的少女時代》中的健身室教練Icy而備受關注，當中她在《她》中雖然只是飾演配角，但因為角色乞人憎又衰格而被全城鬧爆，更被封為新一代「姣精」！

李君妍在《她她她的少女時代》中飾演健身室教練Icy，介入Kit（陳俊堅飾）與晴晴（林凱恩飾）的戀情。（YouTube影片截圖）

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入行十年的李君妍在三年前轉了經理人合約，正式成為TVB的「親生女」，她在多部劇集中的表現都大獲好評，但原來當年她參加武術選秀節目《功夫新星》時被評判惠英紅狠批表現差：「我好失望，因為我招募佢㗎嘛，當初又係打成咁，隔咗四個禮拜又係打成咁，嘩，一套拳打一個月你都冇進步嘅。首先其實你有冇擺個心落去？我都幾激動，幾忟憎，如果你想繼續參賽，我希望你擺個心落去。」李君妍直言這番說話令她大受打擊，但就激發她更努力，終於打出名堂！

李君妍在2011年參加武術選秀節目《功夫新星》時，被評判惠英紅藐爆。（YouTube影片截圖）