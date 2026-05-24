吳婉芳二仔低調成婚張學友驚喜現身　台下合唱凍齡美貌驚艷全場

素有「凍齡港姐」之稱的吳婉芳 (May)，她的二仔胡智 (Lynus) 同昨日（23日）於香港某五星級酒店低調舉行婚禮，僅邀請至親好友出席，場面溫馨感人。有網民於社文平台分享了婚禮場內的照片和視頻，揭露了胡智同這個浪漫婚禮的盛況。由於吳婉芳人緣極好，與不少圈中人熟稔，當晚的婚禮可說是星光熠熠，最引人注目的，莫過於新郎胡智同的契爺，天王張學友的驚喜現身。身為吳婉芳摯友以及胡智同契爺的張學友坐在主家席見證一對新人成婚。吳婉芳的另一好友曾志偉同樣坐在主家席，而鄭伊健與太太蒙嘉慧亦有參加婚禮，還有唐鶴德等，齊齊為一對新人送上祝福。主人家在席間除了設有名貴紅白酒任飲，更有被譽為中國「國酒」的茅台隨便飲。

吳婉芳二仔胡智同結婚，張學友驚喜現身。(大大大大發@小紅書)

合唱金曲送祝福

而在結婚儀式結束後，吳婉芳與張學友更在台下驚喜合唱學友的經典金曲《愛是永恆》，將現場氣氛推向高潮。一對新人站在旁邊靜心傾聽，一臉感動。這首歌不僅是對一對新人的美好祝福，更象徵着愛情親情與友情的恆久不變，相當有意思。當晚，身穿一襲優雅禮服配珍貴翡翠珠鏈亮相的吳婉芳再次成為全場焦點。已經年屆58歲的她，皮膚依然緊致白皙，身材保持得宜，歲月似乎從未在她臉上和身上留下任何痕跡，凍齡美貌驚艷全場，讓網民不禁讚嘆其不老神話，甚至有網民指吳婉芳比新娘子更耀眼搶鏡。

張學友與吳婉芳合唱。(大大大大發@小紅書)

鄭伊健與蒙嘉慧都有出席婚禮。(大大大大發@小紅書)

吳婉芳好靚。(大大大大發@小紅書)

一對新人。(大大大大發@小紅書)

曾志偉。(大大大大發@小紅書)