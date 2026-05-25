呂良偉藝訓班畢業不獲取錄　李家鼎霸氣拍心口：唔簽你跟我做武師

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，早前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節，更憑作品《疾速反擊》，奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。近日，呂良偉在社交平台拍片，大談他入行的「逆襲之路」，自爆當年訓練班畢業後，未獲簽約跌入低谷，全靠「鼎爺」李家鼎一句話重現曙光；此外，呂良偉還分享了當年與「發哥」周潤發拍攝《上海灘》時的艱苦趣事。

呂良偉是圈中凍齡狀型男，與太太楊小娟也非常恩愛。（微博圖片）

呂良偉之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節中，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」。（小紅書）

雜貨店內扮孫悟空 獲父親報讀藝訓班

影片中，呂良偉透露自己於1955年在越南出生，13歲那年隨家人移居香港。當時其父親與朋友合夥開了一家雜貨店，每當有客人光顧時，他不是在店內模仿孫悟空，就是大演喜劇人物，「用廣東話說就是喜歡扮鬼扮馬。」

呂良偉透露自己於1955年在越南出生，13歲那年隨家人移居香港。（小紅書截圖）

呂良偉小時候已經很有表演慾。（小紅書截圖）

剛好無綫電視藝員訓練班第六期招考學生，呂父看出了兒子的演藝天賦，便主動幫他填好申請表，並跟他說：「幾月幾號，我就帶你去讀訓練班做演員吧。」呂良偉不負所望，順利通過考試，在三個月後收到了錄取通知書，正式展開了他的演藝生涯。

堅守初心拒談戀愛 獲李家鼎賞識任班代表

由於外表出眾，呂良偉進入訓練班不久，便吸引了女同學的注意。他笑言：「有女同學對我示好，我一看，我也不敢動。但我一想，我來的目的是什麼？不忘初心，我來就是想做演員，我來這裡不是找對象的。」所以他一直穩住這份專注，直到畢業都沒有拍拖。

呂良偉自爆讀訓練班時，有女同學向他示好。（小紅書截圖）

呂良偉一心學好做演員，所以直到訓練班畢業都沒有拍拖。（小紅書截圖）

呂良偉當時也遇到了他生命中的第一位貴人，就是擔任訓練班武術班主任兼TVB動作導演的李家鼎（鼎爺）。呂良偉自言在每堂課都非常用心學習，因此鼎爺對他印象特別好。在一次考試中，鼎爺更直接欽點他：「呂良偉出來，你來做班代表！你答對了，全班加分；你答錯了，全班扣分。OK，小子你小心啊！」呂良偉笑言幸好平時真的很認真去聽課，回答令鼎爺非常滿意，最後更免去全班的考試，直接讓所有人加分通過。

呂良偉多年來都非常感激鼎爺。（資料圖片）

呂良偉指因為當年認真聽書，鼎爺對他印象特別好。（小紅書截圖）

畢業未獲簽約跌入低谷 鼎爺一句話現曙光

然而，訓練班畢業後，當時無綫只簽約了16個人，呂良偉榜上無名，讓他感到非常失落和失望。幸好三天後，他接到了鼎爺的電話。鼎爺在電話中問他：「你是不是很想做演員？」呂良偉回答：「是啊，那現在不簽了，沒有辦法了。」鼎爺隨即霸氣表示：「不要緊，我去跟那高層說！如果他不簽你，你一個月才800塊嘛，我給你150塊一天，你就來跟我做龍虎武師！」這番話讓呂良偉見到希望，連忙問：「師傅，你說真的？」鼎爺說：「你喜歡就行了」，叫他等消息。結果第二天，鼎爺便為他爭取到一份兩年的演員合約。

呂良偉當年訓練班畢業後未獲無綫簽約。（小紅書截圖）

拍戲頭部受傷縫十幾針 憑「拼命三郎」精神感動監製

呂良偉指因為機會不易，所以簽約後，他對每一個角色都做足準備。大約一年後，他已經在膠片組當上了男主角。記得在一次夜晚拍攝動作戲時，他不慎被對手推倒，頭部猛烈撞向桌面，當場血流如注，被送院縫了十幾針。

呂良偉憶述當年拍戲頭部受傷縫了十幾針。（小紅書截圖）

當時所有工作人員都以為拍攝要被迫叫停，但考慮到外面還有另一組工作人員和導演在等候，設備和燈光亦已準備就緒，於是呂良偉決定忍痛返回片場。導演驚訝地問他為何不取消，他直言：「反正針也縫了，血不流了，繼續拍吧！一直拍到第二天早上7點，天亮了才回家休息。

當時《上海灘》的監製招振強聽到這件事後特別感動，覺得呂良偉是個「拼命三郎」。剛好招振強正在籌備拍攝《上海灘》，雖然已經定下周潤發和趙雅芝為男女主角，但一直苦心尋找「男二」丁力的合適人選，「他覺得呂良偉這個人很有拼勁，受傷了，都不要取消外面那些戲，就用他吧。」

呂良偉的拼勁獲得《上海灘》監製招振強賞識。（小紅書截圖）

呂良偉最初加入無綫時只飾演閒角，後來憑《上海灘》丁力一角走紅。（《上海灘》劇集截圖）

呂良偉後來才得知，原來在同一時間，導演王晶的父親王天林亦在「搶人」，想找他擔任另一部古裝劇的男主角。但由於王天林與招振強是師徒關係，加上招振強態度強硬，揚言「這個人，我一定非要他做丁力，他太適合了！其他人我沒感覺。這個角色不是他我不幹了，結果我才有機會演丁力。」

呂良偉直言當年監製一定要由他演「丁力」這個角色。（小紅書截圖）

與周潤發捱到瞓地板 爆「發哥」爆紅後秘聞

呂良偉在《上海灘》播出後一炮而紅，坦言：「突然間來得很快，什麼名譽、地位、錢啊都來了，特別開心。」但他直言：「我演完丁力，在電視台再接其他角色，都演不好，觀眾都不認，觀眾都覺得你演什麼都是丁力，我就認你丁力。」

呂良偉稱當時總共演了三部《上海灘》系列（《上海灘》、《上海灘續集》、《上海灘龍虎鬥》），他和周潤發（發哥）忙到根本沒有時間回家睡覺。呂良偉回憶道：「發哥呢，就在那個服裝間地板上面呢，拿一個衛生紙當枕頭，就這樣睡著。我也拿著本（劇本），就這樣睡。我們是這樣睡，睡出《上海灘》的。」

呂良偉稱和周潤發（發哥）當年忙到根本沒有時間回家睡覺（《上海灘》劇集截圖）

呂良偉直言演完丁力後，在電視台再接其他角色，都演不好，觀眾都不認，觀眾覺得他演什麼都是丁力。（小紅書截圖）

在呂良偉眼中，周潤發是一個非常有魅力且把「許文強」演得淋漓盡致的人。他更爆料指，當時發哥雖然已經賺到錢買車，但因為太過疲累，一上車就對他說：「哎呀，我不開車了，我睡一下，你先開。」結果身為新人的呂良偉便充當司機開著發哥的新車，發哥則在旁邊睡覺，到了目的地再把對方叫醒「發哥起來，幹活了」。呂良偉感慨表示，《上海灘》就是這樣大家一起「熬」出來的，到現在還是無法超越。