楊思琦承認被欺凌　以曾攞獎否認戲屎或有問題被蝦：高層唔係盲

楊思琦近日因舊愛李泳豪的家族風波，意外於分手捱鬧15年後獲平反。她日前出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》時，被伍姑娘大爆料，指思琦當年拍劇時被前輩帶頭欺凌，日日開工被「一圍人」恰，例如前輩會大聲對空氣說話「嗰啲唔知咩人嚟㗎！撈咗咁多年，啲燈又遮住我塊面，都唔知點㗎！」明鬧楊思琦阻住燈光，該前輩請其他演員吃甜品時，又會故意當睇唔到楊思琦等等，逼得她啞忍多次後終於爆煲，大叫及衝出片場爆喊，而當她在節目上見伍姑娘重演當年欺凌者的嘴臉時，更不禁落淚。

楊思琦出席汽車品牌活動。（陳順禎攝）

事前不知道伍姑娘節目問題

今日思琦出席電動車品牌活動時，被問起伍姑娘所講的欺凌事件，使她在節目中悲從中來，她指做嘉賓前完全不知道會問什麼問題：「開頭我仲諗係咪又追問我啲感情問題，成日追住我感情問題我都會驚嘅，後尾上到去，好自然伍姑娘就講開，話係咪有咁嘅事，之後講到七情上面，扮得好真又好似，我就話你個樣扮得好衰呀！感觸囉，你知我眼淺㗎啦，就喊咗出嚟。但係其實都過咗咁耐，我冇刻意咁去特別提起，節目又唔係我嘅，我做嘉賓啫，無需要去提起，可能伍姑娘好想同我分享返佢見到嘅嘢。」不過她承認，自己當年不知道喊住走出廠後，劇組其他人的反應，是伍姑娘在節目上講她才知道。

楊思琦與兒子一同出席活動，透露這部電車是兒子幫手選擇款式和顏色：「佢坐得好歎，因為揸車嗰個係我。」（陳順禎攝）

拒透露涉事劇集或欺凌者身份

對於外界推測涉事劇為《翻叮一族》，她回應：「我唔講喇，大家喺節目都聽咗好多嘢，已經講到好夠，唔需要再加啲鹽落啲醋。」當問到商天娥、陳曼娜、夏雨被網民猜測為欺凌的嫌疑人，會否需要澄清免得有人被誤會，思琦說：「越描越黑，只不過一個節目我做嘉賓，佢問到，大家去分享，而當時伍姑娘睇到嘅嘢，我有時都唔知道佢睇到咁多，我都冇記性，我自己唔會記得係咩時間、當時係點，我以前跌親個頭真係唔記得，同埋啲唔開心嘅嘢都唔使記住，過去咪過去，唔需要成日提住。」

楊思琦承認拍劇曾被欺凌，但拒絕透露是哪套劇或被誰欺凌。（陳順禎攝）

重提攞過飛躍獎 否認戲屎被人蝦

被問以前拍劇是否常常被人蝦，楊思琦說：「時運高啦，我都冇擺喺心裏面，人生經歷好多嘢，無論讀書考試，出嚟做嘢都會有好多唔同嘅經歷，呢啲又十幾年啦，要講一早講咗，我唔會擺喺心上面，大家都放開、放下。」不過她之後表示自己很想澄清一件事，她留意到有人說「點解套套劇都係要蝦你，係咪你本身有問題？」她強調自己冇問題，做足演員本分，至於是否「戲屎」被杯葛，楊思琦主動說：「有人又話你係咪戲屎，尤其是《無名天使3D》，大家都留意到當時好新嘅我，話點解你會俾人話？係咪你唔專業？你啲戲好差？我好想同大家講，嗰一齣戲我係攞過一個獎嘅，就係飛躍進步女藝員獎！如果我真係咁差，我應該冇戲做，高層唔係盲，無啦啦你咁差都俾個獎你，咁唔應該啦，證明我都係好專業。同劇裏面有冇人攞獎？又暫時未有，嗰套戲有冇其他藝員攞獎？又未有，所以希望大家去吃瓜、剝花生嘅時候，用個腦諗吓係咪真係咁差，係咪真係咁衰，你哋要分析吓。」

楊思琦留意到有人說，她經常被欺負，會否是她為人有問題或戲屎，她即表示自己攞過「飛躍進步女藝員」獎來自證有演技。（陳順禎攝）

否認扮可憐搏同情：扮可憐有咩目的？

於是記者續問是否她太好恰、冇脾氣，所以人善被人欺，思琦指：「我唔知呀，因為我唔會主動去做一個蝦人嘅動作，滑蛋炒蝦仁咩你估？我做人做好自己就OK，唔會話要去head住人，要去蝦人我先安樂開心，我唔會做。我亦都唔明白點解我會有咁嘅經歷，總之做好自己，唔使理咁多，過咗十幾年之後原來你哋又會睇到一啲嘢，做自己就OK。」對於梁思浩曾批評她扮可憐、博同情，她指之前已回應過並講得很清楚，又提到YouTuber劉定堅：「我多謝你，我做咩要扮可憐？扮可憐有目的，扮可憐我係咪可以演少啲戲？演少啲戲係咪我唔着數？會刪咗啲戲份？咁做好自己咪算，有啲經歷唔好，咪眼淺囉，細個唔識咪眼紅紅囉，你有冇試過？咁唔好擺喺心裏面，堅定流（編按：劉定堅）多謝你嘅分析，好正，其他嘢我遲啲再慢慢話俾你聽邊啲啱邊啲唔啱。」

楊思琦表示，出席伍姑娘的節目之前，完全不知道會問什麼問題。（陳順禎攝）

曾擊敗商天娥奪「最佳女配角」：我係有演技嘅

方才楊思琦提起自己攞過飛躍獎，其實她亦於2006年憑《隨時候命》攞過「最佳女配角」獎，並擊敗了《鳳凰四重奏》的商天娥，有指因而得罪對方，思琦表示：「我唔知，我冇睇到，希望大家留意吓其實我係有演技嘅，除咗飛躍進步女藝員獎，你講嗰個女配角，我仲攞咗國際嘅獎項，係芝加哥最佳優異演員獎，係國際性，我唔係差到咁樣，大家只不過你唔留意我，淨係覺得我有好多Heading，或者新聞講我，你要睇一睇我做過啲咩，或者我嘅努力先。」

楊思琦與王祖藍一起出席活動，心情看似不俗。（陳順禎攝）

強調伍詠薇是好人：佢講嘅係真實唔係編出嚟

最後，講到性情中人的伍姑娘在節目上連珠炮發講起當年的欺凌事件，雖然本意是平反，但結果又令楊思琦上新聞要回應，她認為大家不應追擊或怪責伍姑娘：「佢好似一個大姐姐，佢好好嘅，嗰時都同佢一齊食飯嘅，拍劇時候一齊食飯。」她重申：「伍姑娘係一個好人！佢只係同我講返呢件事，令我重溫返，其實我真係唔記得，另外你哋問嗰啲究竟係邊個邊個，你估逐個捉咩？唔需要啦，當係一個節目睇完就算，但係呢個係真實，亦都唔係編出嚟。」

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

自認揸車好辣 成功賣甩七架狗仔隊車

而說回今日活動主題——車，思琦在活動上重遇王祖藍，她透露：「祖藍突然間同我傾偈，佢話思琦，聽講你係車手，之前你喺我面前飛過，我話因為趕時間啩？而家做咗媽媽都冇咁快，以前成日返工，趕時間啲，依家應該OK，大家見到我唔使驚，我係安全嘅司機嚟。」被問到手車是否「好辣」，思琦笑言：「曾幾何時你哋啲媒體嘅兄弟姊妹七架車跟住我，都唔見咗我㗎！」