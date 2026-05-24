楊思琦傳拍《無名天使3D》被欺負　否認貪圖萬歲食物攞拜神豬頭骨

楊思琦近日因舊愛李泳豪的家族風波，意外於分手捱鬧15年後獲平反。她日前出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》時，被伍姑娘大爆料，指思琦當年拍劇時被前輩帶頭欺凌，日日開工被「一圍人」恰，例如前輩會大聲對空氣說話「嗰啲唔知咩人嚟㗎！撈咗咁多年，啲燈又遮住我塊面，都唔知點㗎！」明鬧楊思琦阻住燈光，請其他演員吃甜品時，又會故意當睇唔到楊思琦等等，逼得她啞忍多次後終於爆煲，大叫及衝出片場爆喊，而當她在節目上見伍姑娘重演當年欺凌者的嘴臉時，更不禁落淚。

楊思琦出席汽車活動。（陳順禎攝）

《無名天使3D》不和傳聞被翻炒 回應：有咩唔開心掟咗佢啦

隨着被欺凌事件發酵，連帶近日無綫重播《無名天使3D》，也令當年盛傳她被同劇女主角佘詩曼、郭羡妮欺負的傳言被翻炒，有指佘詩曼在拍外景時大方「萬歲」，當楊思琦上前想拿取時，竟遭到現場工作人員當眾奚落：「今次唔畀錢就唔好飲！」令她委屈得當場眼眶泛紅。雖然佘詩曼事後澄清指當時天氣高達30多度，連她自己都熱到「眼紅紅」並堅決否認針對，但事件當時甚至驚動了TVB高層曾勵珍。楊思琦今日（24日）出席汽車品牌活動，被問到拍《無名天使3D》時有否被欺負，她先表示：「我好開心呢套戲可以重播，你知唔知我有好多內地影迷，或者有香港影迷認識我，都係靠呢套戲，又有得重播，大家又可以討論返嗰時嘅劇情，我覺得好難得，咁多套劇輪到佢可以播第二次，係咪實屬難得？所以你哋話以往有咩經歷，唔開心，掟咗佢啦，大家睇吓呢台戲先。」

佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝《無名天使3D》期間傳出不和，有報道稱因楊思琦戲份較多，被佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛。（《無名天使3D》劇照）

對於拍《無名天使3D》被佘詩曼、郭羨妮欺負，她先說劇集能重播其實好難得，之後說：「以往有咩經歷，唔開心，掟咗佢啦，大家睇吓呢台戲先。」（陳順禎攝）

否認因貪心攞拜神豬頭骨回家：唔識煮嘢攞嚟做咩？鯁自己？

她於訪問中提到自己憑《無名天使3D》攞過「飛躍進步女演員」獎，力證有演技，不是「戲屎」成為為針對目標，強調「戲屎就唔會攞到獎！」至於「萬歲」事件，思琦表示很想澄清自己非網上有人形容般貪心、貪小便宜，她說：「即係話拜神嗰啲咩豬頭骨攞返屋企咁樣，一路以嚟畀咗『貪心』依兩個字我，我想話俾大家聽，嗰啲唔係我主動話要攞，你明唔明白？係有人提出話要去攞，淨係發生過一次！所以唔好講足一世，好唔好？唔係因為貪心，而當時嘅我，我都唔識煮嘢食，我攞返去做乜嘢呀？攞咗豬頭骨做咩呀，鯁自己？唔好再講，網上面有好多fact check都係好差，人哋講咩就接住另一啖口水，唔好咁差囉！」

楊思琦否認貪心攞拜神豬頭骨：「路以嚟畀咗『貪心』依兩個字我，我想話俾大家聽，嗰啲唔係我主動話要攞。」更指攞一次被講成世。（陳順禎攝）

否認覬覦隔籬廠萬歲食物：話我好似老鼠咁喺門口等住，我冇做過！

楊思琦指自己留意到有人說她很貪心，不止攞拜神豬肉，更覬覦其他錄影廠的食物，她亦同時澄清：「話人哋隔籬廠萬歲都流晒口水喺外面『睺住』，好似老鼠咁樣等住，喺門口，我都冇做過呢啲嘢！人哋萬歲啲嘢喺我哋個廠，我都唔得閒去食，仲要隔籬廠萬歲關我咩事？邊隻眼見到？係邊個人講先？好希望邊個人講出嚟你認咗佢，我絕對冇做過呢樣嘢，唔知道點解一個事情會發生到好多嘅故事。」最後，談到近日舊愛李泳豪宣布與李家鼎拍YouTube，她會否支持或訂閱，她簡短回應：「你想我有咩回應？我都唔知，我都唔知回應咩。」