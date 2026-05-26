TVB視帝人妻激罕曝光家中經濟狀況　屢傳婚變老公買豪宅無份落名

陳自瑤 (Yoyo) 是「人妻天花板」，現年44歲的她樣靚身材正，即使已為人母，仍然從未走樣。陳自瑤與細她兩年的視帝老公王浩信屢傳婚變，兩人關係撲朔迷離，雖然齊齊北上發展，但從未見過兩公婆同框掘金。近年王浩信和陳自瑤北上吸金不少，日前陳自瑤拍片賣榴槤，激罕曝光家中經濟狀況！

王浩信陳自瑤一家三口。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤身材超好。(ig圖片)

陳自瑤豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤激罕曝光經濟狀況

陳自瑤近年主力經營社交平台，以及帶貨直播。日前她上載一段片段，她正身處內地倉庫帶貨賣泰國「金枕頭」。陳自瑤捧起大大個榴槤，在鏡頭面前大啖咬落去，食完後驚呼：「好好食呀！」似乎已久未食過靚榴槤。陳自瑤激讚金枕頭勁好食，她坦言：「你知道嗎？平時榴槤不便宜的，我真的不捨得買！但是在這裏，我終於可以實現榴槤自由，隨便吃！」看來陳自瑤平時十分慳家，連榴槤都不捨得買來食。陳自瑤之後落力帶貨，狂Sell榴槤搵錢。

陳自瑤北上開騷性感獻唱。（小紅書）

陳自瑤着旗袍好靚。(ig@chenchiyiu)

陳自瑤S形曲線一覽無遺。(ig@chenchiyiu)

王浩信買豪擲3300萬買西貢豪宅不落陳自瑤名

2019年，王浩信被爆擲3300萬購入西貢傲瀧逾千呎單位；不過他竟然聲稱是送給母親做禮物，身為老婆的陳自瑤反而沒有業權，一度傳出此舉動令她心碎決定分居。但當時陳自瑤力撐知情，並對老公買樓做孝順仔表示支持。雖然間屋無落自己名，但是陳自瑤與女兒住豪宅，再加上近年自己搵錢做女強人，香港內地人氣不俗，相信生活水平亦差不到哪裏去。

陳自瑤身處內地榴槤倉庫。（抖音）

賣榴槤。（抖音）

陳自瑤指平時榴槤不平，不捨得買來食。（抖音）

陳自瑤指平時榴槤不平，不捨得買來食。（抖音）

食得好興奮。（抖音）

帶貨直播賣榴槤。（抖音）

臉貼榴槤。（抖音）

王浩信與陳自瑤（Yoyo）（IG：@vincentwong07）

陳自瑤及王浩信在周勵淇生日會大合照中激罕同框。（IG圖片）

陳自瑤在《那些我愛過的人》中以泳裝上陣，火辣身材被網民大讚，但丈夫王浩信結婚後還是緋聞不絕。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤懶理王浩信出軌傳聞，時時分享女性自強金句：「願心，如海那般平靜，如天那般遼闊，願陽光照亮美好，願清風送爽，願一切都如大自然般，簡單，純粹.......」（chenchiyiu@Instagram）

陳自瑤（chenchiyiu@Instagram）

超靚。(陳自瑤ig截圖)