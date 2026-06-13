耀眼每集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《耀眼》陸劇又名《Dazzling》，改編自同名小說《耀眼》。有劉飛、時玖遠作為編劇，祝東寧為執導，由關曉彤、李昀銳領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《耀眼》電視劇情大綱

都市女孩晴也（關曉彤 飾）因家庭遭逢變故，被迫中斷原本的生活軌跡，返回故鄉扎扎亭。在這座節奏緩慢的小鎮上，她與青年邢武（李昀銳 飾）的人生再度交匯——二人從高三那段互相扶持的關鍵時期，一路走到大學畢業後的重逢。這是一段橫跨兩條時間線的雙向成長故事，記錄着他們在事業拼搏中尋找自我價值，以及彼此間悄然滋長的情感歷程。

《耀眼》電視劇分集劇情

《耀眼》1-5集劇情

第1集：晴也因父親遭調查且帳戶凍結，被迫放棄出國，被送往小鎮「扎扎亭」的小姨家寄養。抵達前，她目睹白髮高三生邢武狠揍小偷幫老師奪回手機，卻誤認其為街頭惡霸。此時，身負債務的小姨正因晴也帶來的五萬生活費而熱切迎接，但習慣優渥生活的晴也看著打扮俗氣的小姨與看似流氓的邢武，內心充滿嫌棄與忐忑。

晴也因思念亡母哭醒後，被前來催飯的邢武嚇了一跳。面對極不習慣的豬油海鮮晚宴，她一口未吃，並理智地與小姨簽署「租住協議」，先付三萬、扣留兩萬尾款以保障自身安全，急需用錢的小姨立馬簽字。隨後，從未用過公共設施的晴也在邢武帶領下，只能委屈地前往簡陋的公共洗浴間，艱難開啟這段落差極大的寄居生活。

第2集：晴也因浴室蟑螂嚇得尖叫，邢武雖感其嬌氣，但顧及家境艱難且她是「財神爺」而百般忍耐。隔日清晨，晴也被樓下喧鬧聲吵醒，下樓時不慎跌傷。見她因換衣服戴墨鏡而磨蹭，邢武索性直接將她「公主抱」送醫。面對診所大夫迅速隨意的診斷與怪味藥膏，晴也十分詫異，回程時更被迫答應讓邢武背她回家。

到家後，晴也貼心陪伴溫和的奶奶，並因聽見邢武的承諾，特意在餐館為奶奶每日加點海膽蛋羹。隨後，邢武自費修補浴室並換新鎖，樓下卻因公攤費用爭吵不休，打擾了正準備留學面試的晴也。晴也誤以為對方暗示要錢，直接下樓支付五百元，傲慢態度引發邢武反感，兩人爆發口角後，賭氣的晴也隨即收拾行李搬去鎮上賓館。

第3集：半夜暴雨導致賓館停電，晴也遭猥瑣鄰居糾纏，幸得邢武及時解圍。晴也因帳戶凍結面臨經濟危機，邢武主動墊付房費。無奈盤纏有限的晴也在搭公車返回小姨家途中，仍不慎將珍貴的筆電弄丟。不知情的小姨特意用植物油為她包了紅豆粽子，這份專屬的體貼讓自幼喪母的晴也倍感溫暖。

得知筆電失竊，邢武隻身深入銷贓倉庫，雖遭夥計圍毆受傷，仍成功幫她安全贖回電腦。晴也深受感動並體貼為他擦藥。不久後，筆電在店內意外被茶水潑濺導致無法開機。這部承載留學希望的電腦出了故障，晴也趕往當地維修店求助，驚訝地發現台前拆卸螺絲、手法嫻熟的師傅竟然就是邢武。

第4集：邢武借出外衣讓穿裙子的晴也遮擋，共乘摩托車行經美麗的薰衣草田。晴也為美景療癒，邢武也因她喪母避難的處境，暗將她視為需保護的脆弱雛鳥。不久，晴也的內衣遭竊，換上小姨鮮豔衣服的她反讓邢武一陣心動。為查明真相，邢武憑腳印教訓了鄰居黃二毛，警告他不准再打晴也主意，並答應去鎮上幫忙代購內衣。

為了讓埋頭準備留學資料而打不起精神的晴也散心，邢武帶她出席鎮上的傳統喜宴。初次體驗當地婚宴的晴也大開眼界，見識到飯菜上桌後全員瘋狂的「搶菜模式」；她迅速入鄉隨俗加入戰局，在熱鬧氛圍中開懷大吃。

第5集：在扎扎亭的喜宴上，晴也首次體驗划拳等酒謎遊戲，玩得不亦樂乎，邢武也在一旁備受感染。宴後邢武將喝醉的晴也安全背回家，留下醒酒水便趕往維修店兼職組裝模型。不料先前偷竊內衣的流氓惡鄰竟暗中尾隨，趁邢武離家之際伺機潛入，甚至砸碎公共浴室的玻璃強行闖入，企圖對正在洗澡的晴也圖謀不軌。

晴也驚慌中向邢武求救，邢武火速趕回將惡鄰揪出痛毆，警方隨後也在惡鄰房內搜出失竊內衣，證據確鑿將其逮捕。面對惡鄰父母的苦苦求情，邢武叮囑晴也切勿手軟。這場風波過後，有了邢武「定會保護安全」的鄭重承諾，晴也終於放下心防，在開學前享受了小鎮裡平靜而快樂的時光。

《耀眼》6-10集劇情

第6集：晴也收到城市朋友的邀請，興奮地與小姨告別並離開扎扎亭，離別前與邢武在燈塔與薰衣草田留影紀念。然而回到都市後，她竟遭朋友無情拉黑，更因對方嫉妒舉報父親的案件，導致國外大學取消了她的入學資格。留學夢碎且無處可去的晴也，只能躲在昔日被換了鎖的家門口，在漆黑的雨夜中絕望啜泣。

放心不下的邢武一路跟隨來到北京，及時現身為晴也撐傘擋雨，並帶著她翻牆回家拿取必需品後逃離。邢武再次挺身而出，將無家可歸的晴也帶回扎扎亭。得知晴也即將長期借住，小姨驚訝之餘，私下向邢武透露兩人其實毫無血緣關係，當初只是答應秘書過渡一個月，沒想到如今接下了一個「燙手山芋」。

第7集：邢武私下隱瞞經濟危機，並在燈塔安慰命運感傷的晴也，承諾生活一如往昔。小姨家計艱難卻不願向晴也訴苦，晴也則從店內小工口中得知，邢武母子曾救助過落魄的乞丐小工，對兩人的善良品格大為佩服。隨後債主上門逼債，眼看邢武陷入窘境，晴也果斷挺身而出，主動用手機支付兩千五百元幫忙解圍。

為了幫忙賺錢，晴也分析理發店營收，發現經營模式落後且髮型單一。她運用行銷知識籌劃促銷，並計劃大膽起用島上熟人做模特兒以吸引新客。晴也試圖說服李嵐芳和朋友親自擔任宣傳模特兒，但思想保守的兩人卻因上了年紀連忙擺手拒絕，讓理發店的翻新改造計劃在第一步便面臨了考驗。

第8集：晴也向邢武提出理髮店宣傳創意，邢武隨即找來攝影師犬牙並借來相機。經過幾番摸索，晴也成功為自己和主動擔任模特兒的奶奶燙出驚豔的髮型。拍攝海報時，攝影師捕捉到晴也遞西瓜給邢武的親密瞬間，效果極佳而被選為海報封面。晴也設計的促銷方案更獲小姨大讚，此時的她已徹底融入並深得這個溫馨家庭的喜愛。

隨後聚會中晴也因喝醉在海灘上盡情起舞，邢武趕來目睹，覺得她憨態可掬。將她送回家後，邢武聽到醉酒的晴也抱怨房間沒有衣櫃，便連夜設計圖紙，隔日一早便與朋友在院子裡鋸木組裝。醒來的晴也完全忘記昨晚的瘋態，卻遭邢武調侃她曾醉誇他「屁股很翹」，令她羞得滿臉緋紅，急忙逃回房間。

第9集：晴也巧遇被傳為邢武未婚妻的青梅竹馬舒寒，聽其大膽表白，又得知邢武僅視自己為避難遠親，頓時醋意大發。隨後，舒寒為經濟拮據的邢武介紹高薪的外地工作，邢武爽快答應。但在接風宴上，邢武因公事提前離席，獨留舒寒刻意製造曖昧，令晴也深陷醋海，事後更酸溜溜地要他多顧及「表嫂」的感受，兩人因此爆發口角、不歡而散。

當晚兩人各懷心事，心煩意亂的邢武找朋友打球宣洩，過程中他終於想通晴也是因介意舒寒「未婚妻」的頭銜才處處針對。看著腦海中晴也揮之不去的皎潔微笑，邢武釐清了自己對她那份截然不同的特殊心意，當場嚴厲叮囑發小們，往後絕不准再開他與舒寒的玩笑，更禁止任何人再叫舒寒「表嫂」。

第10集：在晴也的宣傳下，理髮店生意火爆。此時，她的昔日好友孟睿航瞞著父母隻身來到扎扎亭，不僅送來北京的蛋糕，更帶來機票與簽證，希望助她重圓出國留學的夢想。正在遠處工作的邢武收到發小通知後火速趕回，恰好聽見兩人的對話。自知扎扎亭條件無法比擬大城市的邢武，內心雖感忐忑，卻也真心渴望成全晴也的夢想。

隨後，孟睿航因不堪噪音與隔壁主播爆發衝突，幸得在樓下維修監控的邢武及時解圍。由於賓館拒絕孟睿航續住，邢武便將他帶回扎扎亭安頓並幫忙修好手機。言談中，孟睿航坦言自己深愛晴也，卻誤以為邢武悉心照顧晴也只是為了錢，於是大方多轉了五千元給邢武，拜託他幫忙說動晴也一同出國。

《耀眼》11-15集劇情

第11集：孟睿航欲花錢請邢武勸晴也出國，反遭邢武朋友拉去碼頭做苦力。孟睿航強調出國才是晴也的夢想，邢武雖感失落仍痛勸她把握機會。隨後，晴也得知孟睿航為自己與父母決裂，不願拖累對方的她，果斷幫忙收拾行李，將孟睿航獨自送上回北京的客車。

邢武回家沒看見晴也，誤以為她已離開，為兌現送行承諾一路狂奔至車站。結果發現晴也並未離去，而是去變賣舊衣想為他換張舒適的新床墊。回程路上，晴也坦言已完全適應當地，決定放棄出國，留在當地復讀考取國內大學。不久後，邢武親自騎車載晴也前往新學校順利辦妥轉學手續，兩人在小鎮共同迎來了生活的新篇章。

第12集：邢武陪晴也辦轉學時遇見班主任，老師苦勸休學兩年的他復學。晴也從奶奶口中得知，邢武當年為替母還債才放棄航天夢想輟學，奶奶懇求晴也勸他重返校園。開學後，晴也為賺取獎金，憑藉出色的英語實力擊敗競爭對手，順利奪下接待外賓的主持資格。

晴也的才華吸引了同班富二代學霸小葉的青睞。小葉隔天清晨便帶著豐盛早餐來到理髮店，打著請教英語的名義對晴也大獻殷勤。前一日向小葉自稱只是「房客」的邢武看穿其追求心思，頓生醋意，毫不客氣地揮舞著蒼蠅拍在兩人周圍晃悠干擾。

第13集：小葉登門獻殷勤，小姨李嵐芳順勢推銷讓他辦了高價理髮VIP卡，令反感他的邢武十分無奈。在學校裡，晴也以創意巧思帶動同學學英語，更在接待外賓時表現優異，順利贏得五千元獎金。然而此舉卻引來落選同學曹凡的強烈嫉妒，暗中指使女同學將帶刺的蒼耳子揉進晴也的頭髮裡藉機霸凌。

邢武白天剛獲舒寒引薦一份高薪工作，晚上回家卻見到委屈歸來、崩潰想剪去長髮的晴也。他滿心不忍，連忙奪下剪刀溫柔替她摘除蒼耳子。事後邢武打聽出原委，本想教晴也防身術，卻發現她手無縛雞之力。為了能名正言順在校園裡親自保護她，原本無意復學的邢武，終於認真思考起晴也讓他重返校園的建議。

第14集：邢武暗中護送晴也上學，並在她手機安裝了自行研發的敲擊求救軟體。得知邢武面臨學籍即將被注銷的最後限期，班主任與小姨紛紛勸他復學；看著老師送還的昔日獲獎證明，邢武在貼補家計與重拾夢想之間苦苦掙扎，晴也則積極鼓勵他重返校園，期盼他能藉由知識改變命運。

然而，小姨李嵐芳因無照紋眉導致顧客面部發炎，對方憤而帶人砸店，混亂中奶奶不幸從輪椅摔落導致骨折。邢武在舒寒的協助下連夜送奶奶進城手術，但隨之而來的巨額醫藥費，以及理髮店即將面臨停業與罰款的重創，讓這個本就債務纏身的家庭再次陷入命運多舛的絕境。

第15集：理髮店面臨巨額賠償，晴也為分擔家計而幫富二代同學補習，並在醫院貼心陪伴疲憊的邢武。與此同時，糾紛客戶竟是邢武班主任朱峰的前妻，在朱老師放下尊嚴的低姿態調解下，風波終告平息，理髮店也得以重整旗鼓、順利重新開業。

不料校園論壇隨後瘋傳晴也父親將坐牢的流言，令她遭受排擠。食堂裡，有女生故意撞翻她的餐盤，晴也毫不退縮當場反擊，卻反遭不明真相的學生圍攻，指責她外地人欺負本地人。腹背受敵之際，邢武及時趕到，一把拉起她的手強勢帶離風暴中心。

《耀眼》16-20集劇情

第16集：邢武帶晴也去海灘吃冰粥並放孔明燈，幫她排解委屈。晴也誓言查清造謠真相，隨後透過論壇頭像鎖定始作俑者是曹凡，便在學校當面與其對質，大膽約定以月考成績定勝負，輸的人必須繞著操場罰跑二十圈。

考試當天，晴也突遭混混攔截並搶走書包，她及時觸發手機求救。邢武火速趕來擊退混混，但晴也仍因錯過英語考試而得零分，事後她仍倔強地履行賭約去操場跑圈。邢武查出幕後黑手是曾因販售盜版被他警告的楊剛，果斷報警搗毀其老巢。

第17集：邢武在母親支持下重返校園，表面聲稱只為混文憑，實則為了保護晴也並重拾航天夢。回歸後的邢武因帥氣且成績優異風靡全校，令晴也深感自豪，卻也因他幫其他女生修手機而大吃飛醋。然而，在暴雨中兩人共頂外套奔回家的親密，讓兩人關係愈發緊密。

鄰居胖虎突然夜不歸宿，僅致電稱在漁場打工。晴也敏銳推斷，這與近期因家境焦慮退學且家開漁場的同學史敏有關。雖然舒寒曾提醒邢武，晴也終將回到北京，但邢武不奢求遙遠未來，只求守護她的當下。

第18集：晴也與夥伴在漁場找到胖虎，原來他因不捨同學史敏被強迫輟學，本想登門勸說卻反被誤認成小工。史敏父親認為賺錢重於讀書，但史敏向晴也透露了渴望看世界、發展繪畫的心願。隨後，班主任朱峰與家長們趕來幫忙幹活。晚宴上，史敏藉著酒意勇敢表白，堅定表達升學決心，最終打動父親，答應讓她重返校園。

告別漁場時，眾人收下史敏父親致謝的漁獲。回程路上，晴也向邢武提起自己的父親，感慨他風光時身邊總有鶯鶯燕燕、艷遇不斷，可一旦家道中落，那些紅粉知己便全數人間蒸發。

第19集：晴也坦言想賺錢守護家人，並表示只喜歡成績優秀的男生。這激發了邢武考大學的決心，他開始起早貪黑地苦讀，晴也則在旁輔導，兩人感情日漸升溫；洗心革面的小姨也努力經營理髮店，全力籌措學費。寒假臨近，富二代葉英健因隨父親出國而主動退出冬令營名額的競爭，這讓曾夢想留學的晴也若有所思。

曾因與邢武打架而入獄的曹平刑滿釋放。在楊剛的挑唆下，曹平誤以為妹妹曹凡常遭晴也欺負，竟帶人砸毀理髮店並企圖圍毆晴也，幸被及時趕到的邢武一腳踹飛。不甘罷休的楊剛又帶人砸毀邢武兼職的維修店，徹底被激怒的邢武當場將楊剛死死按在地上，用扳手強勢震懾，嚇得楊剛魂飛魄散、連聲求饒。

第20集：曹平出獄後在海灘恐嚇邢武，令其因擔憂報復而心神不寧、成績暴跌。邢武派好友暗中保護晴也，自己卻刻意迴避，使晴也極為焦慮。曹平入獄的事在校傳開，曹凡淪為眾人指點的對象；曾有相似家庭變故的晴也感同身受，主動出面喝止流言，卻被自卑要強的曹凡冷漠拒絕。

某日晴也手機沒電，發送定位後關機。邢武誤以為她遇險，發瘋般奔至海邊搜尋，直到在礁石角落尋獲正餵流浪貓的晴也，才激動地將她緊緊擁抱。當晚，邢武終於吐露真相：當年他為贏取獎金幫母還債，在籃球賽中拼盡全力奪冠，落敗方竟懷恨持刀砍傷他的脊背。這道傷疤險些致命，也永遠奪走了他的航天夢。

《耀眼》21-25集劇情

第21集：晴也在醫院突遭曹平步步逼近，驚慌中觸發求救軟體，幸得在附近的邢武火速趕到現場全力護航。為了徹底平息恩怨，晴也大度地以出讓冬令營名額為條件，真誠說服曹凡出面勸導火爆的哥哥；而曹凡亦不願哥哥剛出獄便重蹈覆轍，答應居中調解，這場一觸即發的暴力危機終於得以化解。

風波過後迎來轉機，晴也在期末考中勇奪全班第一，名牌大學指日可待。同時，發廊的生意蒸蒸日上，下半年流水竟突破百萬，徹底還清了壓在小姨心頭多年的沉重債務；無債一身輕的小姨欣喜萬分，在臨近年關之際大方塞給邢武零用錢，叮囑他帶晴也去趕集採買，開開心心準備過個好年。

第22集：臨近年關，為安撫晴也對亡母的思念，邢武帶她趕海散心，並在遊樂場大顯身手贏回巨型玩偶，讓她重展笑顏。與此同時，小姨李嵐芳的理髮店迎來新生，她不僅邀請閨蜜們同聚，更自豪宣布徹底還清了所有債務，一家人終於熬過低谷，迎來守得雲開見月明的喜悅。

除夕夜的札札亭熱鬧非凡，邢武在燈展下對晴也溫柔體貼，並承諾會永遠支持她的未來。然而，就在眾人欣賞著煙花時，家中卻突發猛烈大火。聽聞噩耗的邢武狂奔回去，冒著生命危險衝入火海，拼盡全力將奶奶救出，溫馨的節日瞬間被無情的災難打破。

第23集：新春之際突發大火，將邢武家與髮廊付之一炬，課本與生計家當盡毀。身為家庭頂梁柱的他，在晴也的溫暖擁抱與鼓勵下痛哭宣洩，並從廢墟中尋回焦黑的飛機模型重拾力量。面臨落腳無處的絕境，鄰里發小紛紛送來熱食、急用金與複印資料，癱瘓的奶奶也交出冒死搶出的銀行卡，一家人相互扶持誓言重建。

隨後，警方經檢舉抓獲因隨手丟棄菸頭引發火災的始作俑者楊剛；楊剛雖鋃鐺入獄，卻因名下毫無財產而無法提供任何經濟賠償。面對一無所有的殘局，邢武明白未來的房屋重建與生活重擔只能靠自己咬牙張羅，命運的考驗依然嚴峻。

第24集：火災後小姨家陷入困境，晴也求借無門，小姨便在公園做「快剪」維生，期間獲兼職開計程車的班主任朱峰仗義相助；邢武與晴也則分別透過送外賣、漁場搬運與補課賺取收入並加緊苦讀，兩人在艱辛中互生情愫、彼此扶持。

元宵節過後，晴也官司了結的父親突然現身札札亭，強硬要求接她回去並出國留學。早已習慣這裡家庭溫暖的晴也起初強烈抗拒，甚至與父親鬧翻，但想到小姨家剛遭火災大劫、四口人生計維艱，為了不成為小姨家的經濟負擔，體貼懂事的晴也最終強忍著對邢武和這片土地的深切不捨，含淚答應跟隨父親離開，為這段煙火歲月畫下無奈的休止符。

第25集：離別前夕，晴父斷言女兒回京後會忘記札札亭，邢武淡然接受，卻反過來體貼叮嚀晴父工作再忙也要多關心內心缺乏安全感的晴也。小姨李嵐芳則邊幫晴也打理髮型，邊以自身盲目下嫁的慘痛教訓，勸導她回父親身邊追求衣食無憂的未來。

當晚，邢武帶著糖葫蘆陪晴也來到海邊作最後告別；晴也滿心不捨，透露自己將報考清北大學，更果斷刪除彼此的聯絡方式，以此激勵邢武跨越分數差距、靠實力再次找到她，邢武則溫柔叮囑她勇敢向前、莫要回頭。隔日清晨，晴也帶著父親品嚐在地早餐，真摯分享札札亭帶給她那份在北京未曾體會過的純粹溫暖，在轉身離去前，為這段歲月留下最深切的依戀。

《耀眼》（Weibo@電視劇耀眼）

《耀眼》播出更新時間｜最新追劇日曆

《耀眼》電視劇幾時播?《耀眼》於5月27日中午12：00起播放，一共有30集，由芒果TV、湖南衛視雙平台播放，芒果TV會員连更不断档，SVIP每日抢先看1集； 每日20:10起，湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《耀眼》演員人物關係圖

《耀眼》人物關係圖（Weibo@電視劇耀眼）

《耀眼》演員

關曉彤 飾晴也

關曉彤 飾 晴也（Weibo@電視劇耀眼）

李昀銳 飾 邢武

李昀銳 飾 邢武（Weibo@電視劇耀眼）

高露 飾 李嵐芳

高露 飾 李嵐芳（Weibo@電視劇耀眼）

鮑起靜 飾 周桂梅