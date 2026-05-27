歡迎回我的頻道劇情｜追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《歡迎回我的頻道》陸劇又名《化城喻》，改編自同名小説《化城喻》。有沈陽、伊振軍為執導，由萬茜、李純領銜主演的一套以都市爱情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《歡迎回我的頻道》海報（Weibo@歡迎回我的頻道）

《歡迎回我的頻道》電視劇情大綱

新媒體時代下，醬紫（李純 饰 ）是個談不上幸運的女孩，卻始終在奮鬥路上拚命奔跑，渴望被世界看見。為了成為自媒體博主，她毅然辭去家鄉的安穩工作，隻身前往北京闖蕩。機緣巧合之下，她獲得與昔日偶像艾薇（萬茜 饰 ）共事的機會，二人關係微妙，亦敵亦友，既彼此賞識又互相較勁。醬紫憑着聰明能幹、敢拚敢闖的個性，逐漸在新媒體行業中闖出屬於自己的一片天地。

與此同時，醬紫遇上了呆萌的理工男羅鑫（唐曉天 饰）。二人從初識時的歡喜冤家，走到後來相依相靠，羅鑫成為她掙脫職場泥淖的出口，更是她陷入絕望時的良藥。然而，當醬紫終於站上成功頂峰之際，卻開始對新媒體工作的意義感到迷惘。一次意外失誤，令她遭公司雪藏，事業瞬間跌落谷底。在羅鑫與艾薇的扶持下，醬紫終於完成了屬於自己的「再成長」，事業亦再度迎來新的高峰。

《歡迎回我的頻道》播出更新時間｜最新追劇日曆

《歡迎回我的頻道》電視劇幾時播?《歡迎回我的頻道》於5月27日中午12點播放，一共有30集，由愛奇藝播放。5月27日起,VIP會員首更14集,每日12:00更新4集。

《歡迎回我的頻道》播出更新時間｜最新追劇日曆

《歡迎回我的頻道》演員

萬茜 饰 艾薇

萬茜 饰 艾薇（Weibo@歡迎回我的頻道）

李純 饰 酱紫

李純 饰 酱紫（Weibo@歡迎回我的頻道）

唐曉天 饰 羅鑫

唐曉天 饰 羅鑫（Weibo@歡迎回我的頻道）

趙陽 飾 陳浩峰