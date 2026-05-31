億萬千金澳門被捕獲　陀B4個月貼地逼平民麵店食蠔仔粉

歌手藝人伍富橋（Alvin）自從上月與富家千金太太梁兆楹（Shirley）大方承認造人成功、宣布陀仔後，一舉一動都備受網民關注。目前懷孕約4個多月的Shirley，日前被網民在澳門野生捕獲。當日她身邊未見老公伍富橋當「貼身護法」，反而與朋友現身澳門平民老字號麵店「新武二廣潮福粉麵食家」大快朵頤，展現極其貼地的一面。



伍富橋與梁兆楹揭曉bb的性別。(ig@sysleungx)

梁兆楹懷的是小男孩。(ig@sysleungx)

從讀者提供的照片中可見，身穿純白恤衫裙的Shirley，當日狀態大勇，面色紅潤且皮膚質素極佳，即使正值懷孕期，身形未有太大變化，唯獨側面看去腹部微隆。她當日與普通市民一樣，無懼擠迫，與旁人並排擠在狹窄的茶餐廳卡位與長櫈上，面前擺放著一大碗招牌肉碎蠔仔粉麵、一碟炸物小食及一杯地道凍飲。Shirley全程吃得津津有味，更熟練地自行拿取餐具與調味料，盡顯「吃貨」本色。

好貼地！（小紅書照片）

好貼地！（小紅書照片）

家族身家豐厚的Shirley，以往曾自爆年幼時每逢周末都要搭直升機往返港澳與父親相聚。不過，今次重臨澳門，她卻選擇放下千金身段，與友人現身地道街坊麵舖搵食，身旁未見任何保鏢或助手陪同，亦不介意與食客搭檯。這種不拘小節、「平民化」的舉動，令不少網民大讚她性格率真、毫無豪門架子，並紛紛留言祝福這位「準媽媽」與腹中寶寶健康開胃。

懷孕4個多月狀態極好！（小紅書照片）