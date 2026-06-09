莫離劇情｜最新追劇日曆／更新時間＋演員關係圖＋角色簡介

《莫離》陸劇，改編自小說《盛世嫡妃》。有趙娜作為編劇，林玉芬 / 梁勝權 / 劉智君為執導，由白鹿、丞磊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《莫離》電視劇情大綱

葉府的長女 葉璃（白鹿 飾），被迫下嫁至破敗的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯 （丞磊 飾）成親。巧合的是，就在葉璃的出嫁當日，黎王墨景黎（蔡正傑 飾）亦與葉府的次女葉瑩（楊舒伊 飾）同日成親。身為離山後人的葉璃，過去曾被封在山中八年。婚後的她看似表面無事，實則暗中謀劃，誓要將當年加害離山的官員 一一除去。在此過程中，她惹來了同為復仇的定王 墨修堯的懷疑；二人遂各自發力，猶如在表面平靜的湖水投下了一塊巨石。

本與葉璃是青梅竹馬的黎王墨景黎，表面上頂著「戲曲王爺」這個不堪的名頭，背地裡卻攪弄風雲，籌謀篡位。為平息亂局，葉璃最終決定聯手墨修堯，全力輔佐小皇帝掌權，成功粉碎了沐陽侯及黎王的接連陰謀，終還天下一片海晏河清。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》電視劇幾時播?《莫離》於6月9日播放，一共有40集，由騰訊視頻播放。6月9日,CCTV-8每日午間檔兩集連播,首日三集連播;騰訊視訊全網獨播,會員首日12點更新4集,次日起每日12點更新2集。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員

白鹿 飾 葉璃

白鹿飾演葉璃（微博圖片）

丞磊 飾 墨修堯