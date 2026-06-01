前TVB男星曾傾家蕩產救癌妻　走出喪妻陰霾一年與外籍女摸背狂歡

現年67歲的艾威（原名：徐威信），畢業於無綫第8期藝訓班，出道至今47年，拍過不少經典劇集包括《新紮師兄》、《大頭綠衣鬥殭屍 》、《大鬧廣昌隆》、《蓋世豪俠》等等 。艾威太太陳美玲（Lisa）生前患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，艾威傾家蕩產救妻子，可惜陳美玲於去年不敵病魔離世。艾威在太太逝世後，帶工人同隻狗一家人搬入長洲，他曾接受陳志雲網上訪問，透露已走出傷痛：「你要點樣處理呢批滯留嘅傷痛，有時要將佢化為一種力量，一定要變回開朗嘅人，要開朗和開心才解決到問題。」他又透露一年只允許自己傷心三日。艾威不時在社交平台分享近況，除了分享在長洲的生活外，艾威近日與外國朋友狂歡派對，席間不乏性感女郎！

艾威與亡妻Lisa。(節目截圖)

艾威每天都會想起她。（節目截圖）

艾威摸背狂歡

艾威在社交平台分享片段，他與一班外籍人士聚餐，在餐廳中載歌載舞，大聲高歌，氣氛高漲。艾威相當投入，除了跟住音樂一齊跳舞，他又「撩」坐在身旁的一位外籍性感女士聊天，艾威更出手摸向女方背脊，卻被女仔一手推開，女仔騷出手臂肌肉。艾威再用手指向鏡頭，玩得十分盡興，艾威興奮發文認識了新外國朋友：「東寶不分膚色的界限，在這土地裏，不分你我高低」。

艾威與多位外籍人士狂歡。（抖音）

席間不少穿着性感的年輕女士。（抖音）

艾威「撩」身旁的年輕女士聊天。（抖音）

摸背。（抖音）

被該女士一手推開後，對方更騷出肌肉。（抖音）

艾威與該女士似係關係幾好。（抖音）

女士一手推開。（抖音）

騷出「老鼠仔」。（抖音）

艾威同太太Lisa結婚多年，一直是圈中模範夫妻。（網上圖片）