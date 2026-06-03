喜劇開場1-3集劇情|香港ViuTV演員角色陣容:楊樂文/王智德/何啟華

《喜劇開場》第1-3集劇情劇透，改編自日本電視台之同名電視劇，由龍文康、何麗嫦監製，羅耀輝導演， 龍文康、因夏編劇。《喜劇開場》由楊樂文、王智德、何啟華主演。《喜劇開場》於6月3日起，於ViuTV播放，逢星期一至五晚上9時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《喜劇開場》由楊樂文、王智德、何啟華主演。（FB@ViuTV）

《喜劇開場》第1-3分集劇情

《喜劇開場》第一集 (6/3)

由關守望（楊樂文 飾）、方桂元（何啟華 飾）與恭達朋（王智德 飾）攜手組成的搞笑三人組「紅白藍」，雖然在演藝圈名氣平平，但多年來一直享受其中，堅持著自家的幽默創作。在劇團即將迎來成立十週年之際，一項十年前立下的承諾，卻突然將三人推向拆夥邊緣。此時，生活正陷入低谷的馬凡（陳漢娜 飾）在偶然下開始關注「紅白藍」，她的出現，又會否成為扭轉局勢的關鍵，為劇團帶來改寫命運的起色？

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《喜劇開場》第二集 (6/4)

昔日阿桂熱烈追求鍾睿思（林千渟 飾）的種種片段歷歷在目，伴隨而來的還有「紅白藍」當初創團的熱血初衷與每位成員入伙的經過，至今依然教人記憶猶新。無奈隨著歲月流逝，兩人在各自追尋夢想的路上，彼此的關係已在不知不覺間悄然起了變化。正當這段感情不復當年，最遲加入「紅白藍」的恭仔竟然在生日前夕突然人間蒸發，令眾人焦慮萬分，深怕他會再次被中學時期的那段黑暗陰影所吞噬。

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《喜劇開場》第三集 (6/5)

幸福的家庭生活從來都沒有固定公式。阿凡因過去的心結而深陷低潮，幸好有妹妹素素伸手相助，將她帶離泥沼，生活才重回正軌。另一邊廂，阿望的弟弟阿希（巢嘉倫 飾）自恃聰穎卻反被聰明所誤，最終淪為隱青，這不單讓家人操碎了心，更間接牽連到阿望的演藝之路。至於阿桂本來計劃回家繼承家業，豈料幹練的女強人家姐（陳嘉寶 飾）竟然打算回來接手，徹底打亂了他的如意算盤。當家庭與理想產生劇烈碰撞，眾人到底該如何自處與自救？

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《喜劇開場》演員

楊樂文 飾 關守望

楊樂文 飾 關守望（FB@ViuTV）

王智德 飾 恭達朋

王智德 飾 恭達朋（FB@ViuTV）

何啟華 飾 方桂元

何啟華 飾 方桂元（FB@ViuTV）

陳漢娜 飾 馬凡

陳漢娜 飾 馬凡（FB@ViuTV）

許月湘 飾 馬素