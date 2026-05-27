喜劇開場｜陳子豐做經理人參考花姐鬧人　Sica愛年下男八月或脫單

ViuTV劇集《喜劇開場》昨日（26日）舉行記者會，除了「無悔三兄弟」王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、何啟華（Dee）外，還有何洛瑤（Sica）、陳子豐、陳嘉寶（Anjaylia）、林千渟、許月湘及巢嘉倫出場，並接受訪問。Sica曾指日版《喜劇開場》是它的「愛劇」，今次有幸參與，雖然只拍了兩天，但有很多即席發揮，而自己角色每次出場都有緩和氣氛作用。她於台上還講到，拍攝時即興作了首《好心的人有福了》，她笑說：「玩啫，我都唔記得歌詞啦，我都好期待！我都唔記得咗咗啲咩。」至於會否做主題曲，她就表示：「嗰首做主題曲？未必太兒戲！」

《喜劇開場》記者會，左起陳嘉寶、何洛瑤、王智德、楊樂文、何啟華、林千渟、許月湘、陳子豐及巢嘉倫。（鄧穎琪攝）

Sica曾指日版《喜劇開場》是它的「愛劇」，今次有幸參與，雖然只拍了兩天，但有很多即席發揮。（鄧穎琪攝）

Sica拍攝時即興作了首《好心的人有福了》，她笑說：「玩啫，我都唔記得歌詞啦」（鄧穎琪攝）

林千渟、Anjaylia、巢嘉倫、阿Dee、Lokman玩「以訛傳訛」。（鄧穎琪攝）

演經理人日日鬧人 陳子豐自爆參考花姐作風

至於陳子豐飾演三子的經理人，一邊不想他們解散，一邊又不知怎樣做：「我一啲都唔輕鬆，因為去到每一日每一場戲都要鬧人，鬧得好緊要！因為我唔想佢哋散，每日都好嘔心瀝血咁去鬧。」被問有否參考公司哪位經理人，他表示：「嗱，我唔開名，但係真係有參考吓我哋公司好出名嘅經理人，佢鬧人嘅方式……哎，花姐呀！要嘅要嘅！拍嘅時候我已經諗住花姐喺度鬧人嘅時候，就覺得原來真係愛之深就會責之切。」

陳子豐（左一）飾演「無悔三兄弟」的經理人，但一點也不輕鬆，每日去到片場都要鬧人。（鄧穎琪攝）

被問有否參考公司哪位經理人，他表示：「嗱，我唔開名，但係真係有參考吓我哋公司好出名嘅經理人，佢鬧人嘅方式……哎，花姐呀！要嘅要嘅！拍嘅時候我已經諗住花姐喺度鬧人嘅時候，就覺得原來真係愛之深就會責之切。」（鄧穎琪攝）

靠AI算星盤預告八月隨時脫單 Sica怕醜自爆偏愛年下男

Sica於24日過了26歲生日，講到生日願望，她說：「希望全世界都健康快樂，講咗就會靈！吸引力法則！第二係希望大家都幸福，雖然講出嚟一定會靈，希望可以出多啲好歌，開show、出碟！多啲人鍾意聽歌， yeah！」被問會否脫單，她講出關鍵字眼——8月，原來她將自己的星盤交給AI，詢問何時脫單，子豐問她對脫單在即會否很緊張，Sica表示會自行出pool，一切隨緣，亦因為信耶穌而不會拜月老。記者叫陳子豐介紹筍盤給Sica，但他指身邊男士年紀大Sica太多，當問到Sica會否介意，她即十分害羞：「點解要講埋自己鍾意年上定年下！」同時將手指指向下，表示喜歡年紀比自己小的男生，又趁機將話題帶到新歌《深宵便利愛》。

Sica於24日過了26歲生日，講到生日願望，她說：「希望全世界都健康快樂，講咗就會靈！吸引力法則！第二係希望大家都幸福，雖然講出嚟一定會靈，希望可以出多啲好歌，開show、出碟！多啲人鍾意聽歌， yeah！」（鄧穎琪攝）

被問會否脫單，她講出關鍵字眼——8月，原來她將自己的星盤交給AI，詢問何時脫單，子豐問她對脫單在即會否很緊張，Sica表示會自行出pool，一切隨緣。（鄧穎琪攝）

記者叫陳子豐介紹筍盤給Sica，但他指身邊男士年紀大Sica太多，當問到Sica會否介意，她即十分害羞：「點解要講埋自己鍾意年上定年下！」同時將手指指向下，表示喜歡年紀比自己小的男生。（鄧穎琪攝）

子豐擺出「送男人」pose畀Sica。（鄧穎琪攝）

飾阿Dee家姐發現同年出世 陳嘉寶自設龍鳳胎背景

而Anjaylia飾演阿Dee家姐，指最初都擔心，之後上網搜尋過阿Dee的生日，知道二人同年出世，於是心裡設下「龍鳳胎」設定，首次跟對方合作，Anjaylia表示：「我心諗佢平時個人咁搞笑，真正同佢拍嘢會點呢？大家發現咗年齡嘅秘密之後，反而喺鏡頭後面開始傾吓，你點入行㗎 ？你入行初期未有人識係點樣過㗎？我哋好似《喜劇開場》嘅另一面就係講緊夢想同埋比較現實啲嘅嘢，拍完都覺得都幾正能量，同埋認識咗我覺得平時鏡頭後面唔覺佢有呢一面嘅存在，都幾欣賞。」

（左起）陳嘉寶、林千渟、許月湘、巢嘉倫接受訪問。（鄧穎琪攝）

Anjaylia飾演阿Dee家姐，指最初都擔心，之後上網搜尋過阿Dee的生日，知道二人同年出世，於是心裡設下「龍鳳胎」設定。（鄧穎琪攝）

Anjaylia跟同年的「弟弟」阿Dee傾偈，聊了夢想與現實話題：「拍完都覺得都幾正能量，同埋認識咗我覺得平時鏡頭後面唔覺佢有呢一面嘅存在，都幾欣賞。」（鄧穎琪攝）

林千渟演阿Dee校花女友 許月湘與Alton有親熱戲？

林千渟飾演阿Dee拍拖十年的校花女友，關係穩定，但同時面臨一個矛盾：「因為佢哋紅白藍呢個劇團已經十年，但係又冇乜一個好好嘅發展，咁我就會有一個矛盾，就係又想佢繼續追夢，但係同時間我年紀都要成家立室，所以就面對緊呢個困難。」雖然已是老夫老妻，但林千渟笑指與阿Dee「好親熱」，會攬頭攬頸，而且每日開工都很開心，見到三子能量持續高漲，又很搞笑。而許月湘與少拍親熱戲的Alton合作，會否奪走對方螢幕初吻？她反問：「可能都係我螢幕初吻。」至於親熱程度如何，她就叫大家到時留意，但坦言與Alton相處時，對方給她很安心的感覺，非常貼心。

林千渟飾演阿Dee拍拖十年的校花女友，關係穩定，但同時面臨一個矛盾。（鄧穎琪攝）

雖然已是老夫老妻，但林千渟笑指與阿Dee「好親熱」，會攬頭攬頸，而且每日開工都很開心。（鄧穎琪攝）

而許月湘與少拍親熱戲的Alton合作，會否奪走對方螢幕初吻？她反問：「可能都係我螢幕初吻。」（鄧穎琪攝）

許月湘坦言與Alton相處時，對方給她很安心的感覺，非常貼心。（鄧穎琪攝）

巢嘉倫演細佬陷電騙困局 大讚Lokman有哥哥風範照顧自己

最後，第二次拍劇的巢嘉倫飾演Lokman弟弟，與原著設定不同，他透露自己的角色是中了電騙而消沉，但又很想支持哥哥追夢的人，他大讚Lokman確實如哥哥般照顧自己：「有一啲難忘嘅細心位，我見到Lokman，好似我哋拍嘢，有啲頭髮歪咗定點樣，等咗一陣都冇乜反應，Lokman就會主動話係咪呢度，佢會提大家，我見到佢都好幫助，我第一次參與咁多嘅角色。」

巢嘉倫飾演Lokman弟弟，與原著設定不同，他透露自己的角色是中了電騙而消沉，但又很想支持哥哥追夢的人。（鄧穎琪攝）