李泳漢潛水多時後被鼎爺宣布脫離父子關係　同日被揭飛印度修行

81歲的李家鼎（鼎爺）自從前妻施明去世後，似乎決心重新掌握自己的生活，並宣布與大仔李泳漢脫離父子關係。他直言不再忍受李泳漢的種種苛求，表示「拒絕原諒」。李泳漢一直被指控不務正業，還想占用父親200萬定期存款。事發後，他僅透過電話訪問作出反駁，至今未有再現身。

李泳豪多次被李泳漢指逼鼎爺分身家，取走鼎爺340萬存款。（ig圖片）

李泳漢自解穢酒後潛水多時

李泳漢自解穢酒當日表示「阿媽死後十日才通知父親屬合理」的言論後選擇低調行事，直到昨日（2日）被鼎爺宣布脫離父子關係後，他早前飛往印度參加白玉佛法中心組織噶瑪竹卻法會的照片就流出。身披紅袈裟的他現身禮佛照中，雙手合十誦經，顯示出他信奉佛教的虔誠態度。然而，巧合的是在他出發往印度的隔天，周刊便爆出鼎爺的舊愛Viva是馬貫東母親的新聞，同時流出李泳豪與鼎爺的WhatsApp對話錄音。從對話中得知，李泳豪曾試圖阻止父親成為舊愛「提款機」。鼎爺的手機早前被大嫂Conny以「送修」為由拿走後就未有歸還，部分資料甚至遭泄露，有見及此，鼎爺已報警處理。

身披紅袈裟的李泳漢現身禮佛照中，雙手合十誦經，顯示出他信奉佛教的虔誠態度。（facebook@香港密宗寧瑪派白玉佛法中心）

李泳漢5月23日已經飛印度修行。（facebook@香港密宗寧瑪派白玉佛法中心）

李泳漢(最右)。（facebook@香港密宗寧瑪派白玉佛法中心）

幸好家庭的裂痕並未完全使鼎爺失望，昨晚，鼎爺與細仔李泳豪在YouTube頻道亮相。片中的鼎爺滿臉笑容，衷心感謝新抱Agnes對其悉心照料：「我有個細仔同細新抱照顧得我好好，關心到我、服侍我。我嘅健康呢，一日比一日極速咁好，好快好，因為佢哋對我太好！」李泳豪也補充道，鼎爺此前因為受打擊而令胃口不佳，如今能一天吃上四餐，健康大為改善。他們還計劃未來進軍YouTube界，分享烹飪技巧及香港本地文化。不僅會教做圍頭菜、懷舊菜及創新料理，更會重遊九龍城等地，挖掘香港影畫與歷史點滴。