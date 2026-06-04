樂壇天后現身廈門街頭粉絲激動爆喊　六字神回獲讚真性情

現年52歲的楊千嬅既是樂壇天后，亦是金像影后。近年她主力在內地發展，舉行巡迴演唱會狂吸金賺到盆滿缽滿，又時常出席公開活動，內地人氣高企。近日，楊千嬅現身廈門為稍後演唱會拍攝宣傳片，期間，有粉絲在當地打卡點沙坡尾街頭偶遇偶像激動到喊，怎料楊千嬅的真性情回覆卻令人哭笑不得，意外引起網民熱議。

楊千嬅近年主力在內地發展，舉行巡迴演唱會狂吸金千萬賺到盤滿缽滿。（IG圖片）

楊千嬅最近忙於在內地多個城市舉行《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》。（公關提供）

楊千嬅積極做gym，保持狀態應付個唱。（公關提供）

楊千嬅隨性打扮現身廈門街頭

楊千嬅日前完成《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》湛江站後，便馬不停蹄到廈門，為月尾在當地舉行的個唱拍攝宣傳片。視頻所見，楊千嬅現身街頭，吸引大批歌迷、市民圍觀。雖然身處人潮之中，但一頭標誌性的亮眼紫色短髮依然非常搶眼，讓人一眼就能認出。當天楊千嬅身穿一件純白色的寬鬆短袖T恤，頭上架著一副太陽眼鏡，身上則斜背著一個搶眼的深紅色Chanel菱格紋水桶手袋，隨性得來又不失時尚感。雖然近鏡下，可見楊千嬅眼角有些許魚尾紋，但其整體狀態不俗，起碼看起來自然舒服，絕無半點「科技感」。

楊千嬅日前完成《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》湛江站後，便馬不停蹄到廈門為月尾在當地舉行的歌唱拍攝宣傳片。（Suki舒哥@小紅書）

吸引大批粉絲和市民圍觀。（Suki舒哥@小紅書）

楊千嬅當日打扮隨性得來又不失時尚感。（Suki舒哥@小紅書）

粉絲驚見偶像激動爆喊 千嬅六字神回

拍片網民偶遇楊千嬅，難掩興奮之情，寫道：「在廈門街頭偶遇了楊千嬅女神」。期間還拍到鏡頭後，有粉絲因為突然近距離見到偶像真身，瞬間爆喊。楊千嬅見狀隨即停下腳步，並轉過身來跟該粉絲說「不要哭」，接著再補一句：「我還在，你哭啥」。這簡單的六個字，引來網民熱議。有人認為楊千嬅當時的表情和語氣，略嫌擺出了一副「嫌棄」的樣子；但也有人力撐楊千嬅真性情，認為追星「激動也適可而止」；甚至更有網民搞笑留言：「下次她在台上哭，你們把這句話一起回過去」；此外，楊千嬅凍齡的外貌亦成為焦點，網民直言：「她為啥十年沒變化，我上大學時看《春嬌與志明》她就這樣」大讚她自律、保養得宜。

楊千嬅步行期間，有粉絲因為突然見到偶像真身，瞬間爆喊。（RongBaby@小紅書）

楊千嬅見狀隨即停下腳步並轉過身來，跟對方說「不要哭」，「我還在，你哭啥」。（RongBaby@小紅書）