鍾景輝逝世｜大腸癌後戲癮未止恨復出　《牛下女高音》為最後劇作

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，其侄兒今日沉痛向大眾宣布伯父鍾景輝離世的消息，指King Sir在家中睡夢中安詳離世，享年89歲，喪禮及追思安排容後公布。King Sir一生桃李滿門，參與過無數舞台劇、電影、電視，除了做演員，亦有執導、配音、主持等等。他早在1967年已加入無綫電視，不過當時並非做幕前，而是高級編導，而「藝員訓練班」也是由他創立，由於當年電視台需要大量演員，於是他便建議開辦藝訓班招募人才，並親自擔任導師，其後更升至無綫總經理助理，至1975年被麗的電視挖角離巢，1977年擢升至副總經理。

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。

鍾景輝早在1967年已加入無綫電視，不過當時並非做幕前，而是高級編導，而「藝員訓練班」也是由他創立。

後來他積極推動香港舞台劇發展，不過2001年他加入TVB成為合約藝人，參與《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《火舞黃沙》、《滙通天下》、《樓住有情人》、《建築有情天》、《有營煮婦》、《巴不得媽媽》、《法外風雲》等劇集演出。2016年他患上大腸癌，需做手術及停工休養，但King Sir對戲劇的鍾愛從未止息，2017年他擔任舞台劇《小城風光》的藝術顧問，受訪時透露很想復工：「雖然現在不能捱夜，最近拍台慶劇都是客串一集，暫時不接新劇。我還有很大戲癮，如客串演一場舞台劇，怕會不夠喉。」而他手術後亦有參與無綫的劇集作品，最後一套為2018年拍攝、2019年播出的台慶劇《牛下女高音》，他飾演的「白校長」更是第一男主角；不過由於身體狀況等緣故，King Sir 2018年11月完約後正式退休。

鍾景輝2001年重返TVB，成為合約藝人，拍攝《甜孫爺爺》等多套劇集。

2016年King Sir患上大腸癌，需做手術及停工休養，但King Sir對戲劇的鍾愛從未止息，一直渴望復工。

King Sir最後一套參與的劇集為2018年拍攝、2019年播出的台慶劇《牛下女高音》。

他飾演的「白校長」更是第一男主角。