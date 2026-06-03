「幸會25歲」開幕粵劇名伶羅艷卿罕現身　元彪爆昔日與成龍勁搏命

為慶祝二十五周年誌慶，康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館(資料館)將於6月3日至明年3月29日，在香港文化博物館舉行「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」，展出近千項資料館歷來搜集、修復和保存的電影文化瑰寶，當中有過百項更是首次展出，以呈現香港電影歷久不衰的非凡魅力，同時回顧資料館四分之一世紀以來傳承香港電影文化的工作。

「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」開幕典禮大合照。（公關提供）

黃淑蔓以《差一點我們會飛》揭開序幕

資料館特別隆重其事安排開幕典禮，並邀請了粵劇名伶羅艷卿，武打巨星元彪及劉家榮、導演吳煒倫出席，表演嘉賓為女歌手黃淑蔓，再加上一眾電影工作者現身支持，場面非常熱鬧。開幕典禮先由黃淑蔓以一曲《差一點我們會飛》揭開序幕，她在獻唱前笑說她和電影資料館同樣是25歲，及後在康文署署長陳詠雯女士致詞後，大會司儀邀請了元彪、劉家榮、吳煒倫到台上分享他們對電影的不同體會。開幕典禮完畢後一眾嘉賓移玉步前往「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」展館優先參觀，羅艷卿和元彪也分別在自己的作品前拍照留念。

黃淑蔓以《差一點我們會飛》揭開序幕。（公關提供）

羅艷卿回憶昔日拍戲熱鬧場面

有「美艷親王」之稱的卿姐羅艷卿表示平時甚少外出，收到很多朋友邀請才答應出席今次活動：「見到很多朋友，相見歡幾開心。」她表示今次參觀「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」展館勾起不少回憶，想起60、70年前與波叔梁醒波拍戲時有不少熱鬧好笑場面。 卿姐說：「我雖然少出街，但姪孫、徒弟徒孫也不時噓寒問暖幫手添置衣服。」卿姐更分享日常生活：「我會看電視、吃下午茶，以及與好友打麻雀，不過我經常走雞，但最重要是能與朋友開心相聚。」

羅艷卿回憶昔日拍戲熱鬧場面。（公關提供）

元彪、劉家榮驚嘆當年「搏得犀利」

劉家榮和元彪代表了兩代武打演員，他倆憶起以往港產動作片相當瘋狂，需要從幾層樓高跳落地面。在展館上播放了兩人合作的電影《雜家小子》片段，令他倆憶起舊日美好時光，大讚當時拍動作片搏得好犀利，是兩人很輝煌的年代，因此很開心這些精彩片段被保存並在展覽上展出，令更多人可以欣賞到。元彪謂：「我曾參予的驚險動作晝面有很多，洪金寶做武指，我和成龍做武師，如果要由2樓跳下來佢唔得就我跳，我唔得就佢跳，好多經驗都係當時學到。」最興奮是當年午夜場有觀眾會拍手：「其實當時在銀幕上未必看到自己，但知道這個動作是自己做便興奮。」元彪由龍虎武師時代已認識劉師傅：劉師傅謙稱：「我都識打，但元彪打得更犀利，動作危險少少他也擔心不讓我去做。」

元彪、劉家榮驚嘆當年「搏得犀利」。（公關提供）

特設打卡區共慶資料館25周年

展覽亦設有多個打卡區，例如「星河集郵站」互動裝置匯合多位不同年代的影星年約25歲時的電影劇照，讓參觀者與他們「合照」留念。參觀者亦可在「經典海報牆」與珍貴電影海報和電影片名霓虹燈留影。展覽亦有橫跨多個世代電影人的祝賀短片，共慶資料館成立二十五周年。資料館與香港公共圖書館攜手策劃展區「小書屋」，精選資料館往日出版刊物，讓讀者細味香港電影的豐富內涵。