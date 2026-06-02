鍾楚紅以白色長裙驚喜現身氣質滿瀉　自爆喜歡獨自入戲院睇早場

久未露面的紅姑鍾楚紅息影多年，一直以來作風低調，今日（2日）驚喜現身珠寶品牌開幕活動擔任剪裁嘉賓，以一襲輕透視白色長裙現身，氣質高貴優雅。紅姑狀態極佳明艷照人，完全不似66歲，絕對是不老美人。

久未露面的紅姑鍾楚紅今日（2日）驚喜現身珠寶品牌開幕活動擔任剪裁嘉賓。（陳順禎 攝）

鍾楚紅以輕透視白色長裙出席活動。（陳順禎 攝）

紅姑氣質優雅高貴。（陳順禎 攝）

鍾楚紅享受生活不考慮作幕前演出

接受訪問時，談到近日內地上映《縱橫四海》，紅姑表示有留意消息，亦有想起當年拍攝的趣事：「始終電影曾經係我嘅事業，我嘅成長都係電影入面，電影帶畀我好多嘢，帶我認識個世界。」問到可有幕前演出的邀請，紅姑笑言經理人鍾珍已經擋晒所有邀請，至於提到有什麼工作能吸引到紅姑出山時，她直言：「我諗我呢個階段我鍾意睇戲多啲，睇到咁多香港好嘅電影，有咁多優秀出色嘅創作人我好感動。」並指現階段沒有懷念幕前演出，因生活很豐富好滿足。紅姑亦表示平時喜歡獨自入戲院睇早場，因為人流較少。

紅姑保養得宜！（陳順禎 攝）

紅姑完全冇老過！（陳順禎 攝）

不老女神！（陳順禎 攝）

紅姑表示享受現時生活，不考慮作幕前演出。（陳順禎 攝）

紅姑必定入場撐好姊妹鄭秀文開騷

早前紅姑被拍得與陳慧琳入場欣賞林憶蓮演唱會，兩人睇騷期間更High爆跳舞，紅姑笑言睇演唱會當然開心投入，更大讚：「佢唔只係個歌手，根本係個藝術家，我鍾意咗佢啲歌好耐。」問到稍後好友鄭秀文即將開演唱會，紅姑表示屆時一定要入場支持Sammi。

紅姑表示必定入場撐好姊妹鄭秀文開騷（陳順禎 攝）

憶好友谷薇麗 紅姑：如果有來生都希望佢係我朋友

紅姑向來崇尚健康生活，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊享受人生。她亦提到家外有雀鳥築巢，表示每年見到雀鳥自來都好開心，亦能見證新生命的誕生。熱愛攝影的紅姑亦有為雀鳥們拍攝，問到日後可有機會再舉辦攝影展，她表示：「我之前影香港，所以我都好開心以前影過香港，因為香港依家好多建築物、地貌都改變咗，我覺得以前影過香港咁多相，對我嚟講都係一個收穫。」紅姑笑言很喜歡拍攝小昆蟲，因為行山時經常會見到不同品種、獨特構造的昆蟲。問到行山拍攝時可有偶遇好友周潤發，紅姑指很享受獨自的時光：「好少約埋，我好鍾意自己一個人。」另外，提到資深電影監製、著名導演谷德昭的二姊谷薇麗本月初於睡夢中安然離世，紅姑出席好友告別儀式時哀痛落淚，提到好友，紅姑直言：「如果有來生都希望佢係我朋友。」