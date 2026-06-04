基層出身女星被「百億富三代」呃足5年　罕爆嫁入豪門前秘密戀情

吳千語（Karena）出身基層，於2010年被黃百鳴睇中簽約入行，入行無耐的她成功躋身上流，經歷過與王愛倫的細仔林建龍（Derek Lim）、林峯戀情後，終嫁予「百億富三代」施伯雄（Brian），榮升豪門闊太，不時到歐洲、南極周遊列國。吳千語嫁入豪門後並沒有養尊處優做少奶奶，反而利用累積多年的人氣經營帶貨直播事業，吸金力強勁榮升「帶貨女王」。施伯雄支持太太事業，間不時與吳千語一齊直播出鏡。近日吳千語與施伯雄開直播，竟爆料婚後吳千語一事被施伯雄呃足5年，更「使」她做事！

二人在2023年結婚。（吳千語微博圖片）

吳千語（Karena）於2023年12月嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語指：「忘記另一半是一年很正常的事。」（小紅書）

吳千語一件事被施伯雄呃足5年

吳千語近日與施伯雄一齊直播帶貨美容產品，吳千語忽然爆料施伯雄「有一招很厲害」，隱藏了5年，吳千語說：「他會假裝不懂拆開（面膜）那個包裝，把面膜拿出來，然後不懂了5年，我都會幫他拿出來，幫他貼上去的。5年之後他跟我說，他不是不會，而是覺得很黏很噁心。」後來一次施伯雄自己敷面膜，震驚了吳千語：「你會貼面膜？我驚呆，我真得覺得他不會，他假裝得很厲害，他打開說：『不會呀，好難弄呀！』」吳千語指施伯雄平時很識扮不懂，「讓別人都幫他幹。」

鍚爆吳千語。（小紅書）

吳千語與施伯雄拍拖。（小紅書）

施伯雄罕爆點追吳千語

吳千語笑指施伯雄是「心機男孩」和「綠茶男」，她稱施伯雄教朋友追女仔靠一招，「你就是要突然不找她」。吳千語爆料施伯雄很了解女性對男性感覺，更稱呼施伯狂為「施老師」。問到施伯雄點追到吳千語，施伯雄笑言：「我不跟她說話，她天天發訊息給我！」施伯雄又分享兩人一開始靠「吃河粉、甜點、爬山」培養感情。而施伯雄全程充滿愛意望住吳千語，兩人極為甜蜜！

吳千語爆料施伯雄扮不識敷面膜扮足5年！（直播截圖）

施伯雄又透露靠欲擒故縱追到吳千語。（直播截圖）

全程充滿愛意地望住吳千語！（直播截圖）

施伯雄錫到吳千語燶。（微博@施伯熊哥哥）

吳千語與施伯雄家人。（施伯雄微博圖片）

吳千語為施爺爺賀壽。（施伯雄微博圖片）

吳千語嫁入豪門做施太太。（吳千語微博圖片）

意大利婚禮相當華麗。（吳千語微博圖片）

吳千語施伯雄意大利補辦婚禮。（網上圖片）

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（吳千語微博圖片）

吳千語分享電車婚照拍攝花絮，與施伯雄咀不停晒恩愛。（IG@karena_ngs）

吳千語好靚。（梁碧玲）

吳千語穿大露背粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語穿大露背粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）