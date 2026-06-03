鍾景輝逝世｜謝君豪悲痛悼念恩師　師徒同月同日生日：一代宗師

香港戲劇泰斗鍾景輝（King Sir）離世，震動演藝圈。其門生謝君豪聞訊大感難過，首度開腔悼念恩師，細訴多年師徒情誼。謝君豪透露，自己與King Sir同月同日生日，多年來每年都會一同慶生，今年3月才剛與恩師慶祝生辰，師徒一直有聯繫，他亦不時探望陪伴對方。

King Sir鍾景輝被封戲劇大師！（劇照）

謝君豪與King Sir同月同日生日

噩耗傳來，謝君豪現正於香港演藝學院歌劇院舞台排練新劇《魔幻時刻》。他感慨的說：「1986年自己入讀演藝學院第一年，正是在同一個舞台演出King Sir的劇作《風流劍客》，亦是他跟隨恩師的首部演藝作品。數十年後重臨舊地、驚聞噩耗，觸景傷情，滿心感觸與悲痛。」謝君豪直言，King Sir是香港影視及戲劇界開山宗師級人物，縱橫演藝界多年：「他不只是大眾認知中TVB的資深演員，更是香港戲劇、影視領域的一代宗師，是業界不折不扣的開山鼻祖、先驅前輩，在舞台與影視兩大領域都留下了不可磨滅的功績。沒有King Sir，就沒有香港演藝學院，亦沒有今日的香港演藝界格局，其地位舉足輕重、極為崇高。」對於恩師於夢中安詳離世，謝君豪深表感恩，認為是最好的結局，祝願對方安息。他承諾，日後處理恩師身後事，自己會盡學生本分、全力協助。