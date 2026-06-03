鍾景輝逝世丨毛俊輝視為伯樂及戲劇啟蒙　以身作則使其父母撐追夢

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，其侄兒今日沉痛向大眾宣布伯父鍾景輝離世的消息，指King Sir在家中睡夢中安詳離世，享年89歲，喪禮及追思安排容後公布。他一生桃李滿門，亦培養出不少劇壇人才，其中一位便是毛俊輝（毛Sir）。毛Sir固然也是觀眾公認的戲劇大師，但在他心目中，真正的戲劇泰斗是鍾景輝（King Sir），對方更是他的啟蒙老師及人生第一個伯樂。毛Sir之前接受《01娛樂》專訪時，曾透露自己能出國讀戲劇，都因為King Sir樹立了一個良好榜樣、並很關心他的父母，才使其父母放心支持追夢。

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。（fb@香港話劇團）

King Sir一生桃李滿門，亦培養出不少劇壇人才，其中一位便是毛俊輝（毛Sir）。毛Sir固然也是觀眾公認的戲劇大師，但在他心目中，真正的戲劇泰斗是鍾景輝（King Sir），對方更是他的啟蒙老師及人生第一個伯樂。（資料圖片）

決心赴美深造遇經濟掙扎 全靠父母掏出積蓄

毛Sir憶述自己當初在浸會書院取得獎學金，但他卻想去美國讀戲劇，不過由於家境不算大富大貴，他也經過了一番掙扎。而作為前輩的King Sir當時都大力鼓勵他，並叫他先衡量一下經濟狀況，毛Sir說：「我好感激父母，佢話『我哋唔係咩有錢人，我哋家庭環境都有限，但係我哋會儲埋啲錢供你讀一年，你讀得一年之後，讀得好你又有搵到嘢做，可以cover自己讀書，咁你就讀落去。』」

毛俊輝年輕時想去美國讀戲劇，獲King Sir鼓勵。（毛俊輝提供）

毛俊輝之所以在劇壇有輝煌成就，鍾景輝也功不可沒。（fb@香港話劇團）

King Sir以身作則 成毛俊輝父母眼中優良典範

他感激父母成全夢想，原來他們之所以全力支持，也因為受King Sir影響。毛Sir表示：「佢哋肯支持我，King Sir都有影響，因為佢睇到King Sir係一個有學識嘅、外國讀書返嚟嘅一個戲劇工作者，我覺得King Sir本身都影響到佢哋對我嘅睇法。（記者：有個版睇吓？）係啦係啦，呢個人值得尊敬，我父母好尊敬佢！我父母見到佢就叫佢『鍾教授』，King Sir對我父母係好好，好關心佢哋。」也正因如此，毛Sir認為鍾景輝不但是自己的第一個伯樂，更是他對戲劇的啟蒙老師。