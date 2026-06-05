港姐亞軍驚揭錦鯉魚場太子女強大家底　富爸爸擁萬呎場地多個物業

現年45歲的陸詩韻（Sharon），2005年勇奪港姐亞軍後入行，惟簽約TVB的4年內只拍過幾套劇集。其後陸詩韻被拍到與富豪外遊，但她情路坎坷，由於幫馬來西亞男友吳銘偉簽擔保，導致被入稟追討欠款340萬元，一度令陸詩韻諗過輕生，幸而她最後咬緊牙關，一年內還清所有債務。近年陸詩韻轉型從商，經營內衣及護膚品生意，單身多年的她早前被拍到去三太子（哪吒）廟拜神，被指求財求姻緣。據報道指，陸詩韻父親為製衣廠老闆，日前她在社交平台拍片，以錦鯉魚場太子女身份高調出巡！

陸詩韻預祝生日。(ig圖片)

陸詩韻與好友預祝生日。(ig圖片)

陸詩韻為清遠錦鯉魚場太子女身份高調出巡

陸詩韻日前上載到父親錦鯉魚場打工的片段，她發文：「在爸爸清遠的錦鯉養殖場當一天員工，第一次下水抱錦鯉」。她毫不掩飾太子女身份，一到魚場即大嗌：「爹哋，我到啦！」陸詩韻爸爸即迎上輕微斥責：「而家先到呀？啲同事等緊你開工呀！」陸詩韻聽話隨即穿上開工衫，雞手鴨腳的陸詩韻要同事幫手着上工作服，她笑指似選港姐多人幫手着衫的情景。

其後陸詩韻在眾人簇擁下爬落梯，落水捉錦鯉。陸詩韻不時驚到大叫，幸而有多位同事教路幫手，最後成功捉到錦鯉，父親則在一旁緊張睇住愛女。陸詩韻完成任務後笑言：「成身濕晒！」

陸詩韻是 2005年港姐亞軍 。（影片截圖）

陸詩韻表示要做最真實的自己，無需有太多想法而左右自己的步伐。（陸詩韻微博圖片）

現已是商界女強人。（陸詩韻微博圖片）

陸詩韻富爸爸坐擁香港多個物業

早前有報道指，陸詩韻父親錦鯉魚場面積逾萬呎，且在香港坐擁不少物業，現時處於半退休狀態，但陸詩韻從來不靠父蔭，靠自己經營內衣及護膚品生意，去年榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」的副主席。可惜近年經濟不景氣，她的生意被指急劇下跌，靠四出直播推廣商品。

陸詩韻去爸爸魚場打工。（小紅書）

陸詩韻爸爸。（小紅書）

着開工服。（小紅書）

落水捉魚。（小紅書）

太子女出巡，多人保護！（小紅書）

陸詩韻好開心。（小紅書）

終於捉到！（小紅書）

經過幾次後充滿把握！（小紅書）

陸詩韻同爸爸感情好好。（小紅書）