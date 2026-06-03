鍾景輝逝世｜薛家燕強忍淚水　聽聞安祥離世：可能係佢嘅福氣

資深藝人鍾景輝今日（3日）傳出離世消息，終年89歲。曾與他合作的薛家燕今日出席活動接受訪問時都感到難過並強忍淚水，她表示：「King Sir喺我哋演藝界係好大好大，同埋佢曾經係我上司，亦係我一個好嘅partner。」

薛家燕強忍淚水接受訪問。（陳順禎 攝）

聽聞安祥離世感到安慰

家燕姐憶述曾與鍾景輝合作場面，並表示他很照顧後輩：「你同佢一齊工作時候真係獲益良多嘅，今日突然間接到佢離去消息，係感覺好難過，當然係唔唔捨得啦。因為呢一兩年我自己工作關係，我都少同佢聚會。但係後尾佢哋話畀我聽，佢係瞓瞓吓覺嗰時候安祥咁走嘅，我就為之安慰啦，呢個都可能係因為係佢嘅福氣，希望佢屋企人節哀順變。」提到鍾景輝對演藝界嘅貢獻，家燕姐直指他是自己的導師。

薛家燕指鍾景輝對演藝圈貢獻很大。（陳順禎 攝）

家燕姐被問到與鍾景輝最難忘的事情是什麼時，她表示當時自己還是麗的藝員時：「嗰陣時King Sir已經係我哋嘅上司，咁好多時傾合約嘅嘢，佢都畀好多好中肯嘅意見俾我哋。你覺得應唔應該續約啊 ？你覺得喺邊方面想發揮多啲啊？佢都好詳細咁樣幫我哋分析啦 ，等你去了解，佢又唔會話強迫你一定要續約，佢冇咯，咁你覺得佢好Nice㗎，所以我哋真係勁愛佢。」

至於對上一次見鍾景輝，家燕姐則指是兩三年前：「因為佢近期就少出嚟。」再加上她自己四出登台，很少留在香港，但是「天下無不散之筵席」，聽到鍾景輝在睡夢中離去都感到安慰。