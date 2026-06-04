姚焯菲聞《愛回家》結束眼濕濕　澄清與Ryan只是「好閨密」

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日趁住學校假期，由美國紐約短暫回港過暑假，她今次趁著8月底回美國返學前的空檔，馬不停蹄出席各項公開活動。姚焯菲昨日（3日）接受《香港01》訪問時除了大談在外國留學的自由生活，更真情流露表示極度渴望重返《愛·回家之開心速遞》劇組，更談及與昔日同劇演員重聚時更一度「眼濕濕」。當然大家最關心的，絕對是她與緋聞男友Ryan的關係。

姚焯菲（Chantel）近日趁住學校假期，由美國紐約短暫回港過暑假。(陳順禎 攝)

掛念《愛回家》心切 見昔日拍檔激動「眼濕濕」

處境劇《愛回家》即將迎來大結局，曾經在劇中飾演「金城安表妹」的姚焯菲坦言，至今仍未收到劇組通知邀請她回去客串，但她心底裡其實極度渴望能與大家「大團圓」。姚焯菲認真地說：「其實我都好想入去，再真係團一團聚先。同埋我有啲唔開心嘅就係好似自己係一份子，好似一個屋企突然之間唔見咗咁樣，咁所以都好想返去團聚。」她更透露本來想找監製傾傾，可惜對方不在。對於有指新的處境劇她都會出現，她指自己都有看到新聞：「但係我未收到通知，所以應該唔係真嘅！不過我都要再問下先。」

姚焯菲心底裡其實極度渴望能與大家「大團圓」。(陳順禎 攝)

姚焯菲被問到回來後有否見過《愛回家》的拍檔時，她表示早前見到了「二表姨」同「公公」等人，大家雖然只是寒暄了兩句，但已經百感交集：「咁我哋都冇多講好多說話，我哋就係好唔捨得咁樣攬住，我哋都冇講啲乜嘢。因為大家都明白，即係個心情係有啲複雜嘅，即係會覺得有緣，但係又好開心可以見返大家咁。（嗰一下有冇喊啊？）眼濕濕㗎啦，我哋全部都眼濕濕㗎啦嗰一下！」

姚焯菲百感交集。(陳順禎 攝)

享受美國「貼地」生活 零夜生活拒絕性感

談到在美國的留學生活，姚焯菲笑言十分開心，每個星期都有不同的活動，例如去新開的舖頭或者參加狗狗聚會。她坦言當地的生活空間比香港自由得多：「我覺得個空氣就好好多嘅，就我覺得呢個係已經係相差好大。因為喺嗰邊呢，我係成日都可以出街行，即係著件外套就可以行街，跟住喺香港係完全做唔到呢樣嘢。我喺嗰邊可能行二十分鐘三十分鐘都冇問題，但喺香港大家都知咩事㗎啦。」

姚焯菲坦言當地的生活空間比香港自由得多。(陳順禎 攝)

至於去了外國會否「鬼妹仔」上身，多了去Party或者打扮性感？姚焯菲即刻耍手擰頭：「我想講我係好少出夜街，我真係好少好少出夜街，因為都比較危險，所以我都有啲驚嘅。（去到外國會否變得比較性感？）我又覺得冇喎，因為我都係帶返香港啲衫去嗰邊著，所以我都冇特別變咗啲乜嘢。」

姚焯菲即刻耍手擰頭話好少出夜街。(陳順禎 攝)

親解與Ryan「戀情」：老師做媒人變閨密

至於大家最想知姚焯菲的感情生活，早前被指與同在美國留學的李克勤兒子Ryan過從甚密，更有指二人正在拍拖。對此姚焯菲大方解畫，澄清二人只是「好閨密」關係：「我同Ryan其實係好好嘅朋友嚟嘅！咁我都好開心可以認識到佢，就係喺學校，咁我哋有時唔開心都會傾訴，因為我第一次去嘅時候，咩香港人都冇啊，咩香港人都唔識，咁佢係我第一個香港嘅朋友。」

姚焯菲親解與Ryan「戀情」。(陳順禎 攝)

原來二人能夠相識，全靠學校老師穿針引線！姚焯菲笑住爆料：「嗰陣時我哋喺香港識嘅，經過一個Common嘅老師就識咗。因為我哋都係用同一個老師，佢就介紹咗我識。係啊！閨密（笑）。」看來Ryan在姚焯菲心目中，是一個能夠傾訴心事的好知己。