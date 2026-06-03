李泳豪感謝湯盈盈送湯水　透露李家鼎暫時想獨居：唔想依賴人照顧

現年78歲的李家鼎（鼎爺），月前經歷前妻施明離世以及與大仔李泳漢正式反目，他於施明喪禮上消瘦不少，健康狀況備受外界關注，幸好細仔豪仔就多次代報平安，指他正慢慢恢復胃口，二人更父子檔拍YouTube。細仔李泳豪又授權電台節目《1圈圈》播出兩父子的錄音，親自向大眾交代近況。錄音中，鼎爺中氣十足地向大家報平安，更激讚細仔豪仔與台灣愛妻Agnes（細新抱）將他照顧得無微不至：「我有個細仔同細新抱，照顧得我好好。關心到我，樣樣服侍我。我嘅健康呢，一日比一日極速嘅好，好快好，因為佢哋對我太好！」鼎爺更坦言非常享受兒媳的照顧：「度度照顧住我呀，又斟茶遞水呀，我唔使出聲都做到好好。」

細仔李泳豪授權電台節目《1圈圈》播出兩父子的錄音，親自向大眾交代近況。（IG@drift_greg）

鼎爺早前消瘦至120磅，令外界非常擔心，但他近日報平安，激讚細仔豪仔與媳婦Agnes將他照顧得無微不至：「我有個細仔同細新抱，照顧得我好好。關心到我，樣樣服侍我。我嘅健康呢，一日比一日極速嘅好，好快好！」（資料圖片）

因偏食營養不良現逐漸好轉 拍YouTube為老父找寄託

至於豪仔的錄音，則先感謝大家支持他的YouTube頻道，指觀看次數比想像中還要好，透露其實鼎爺前幾年開私房菜時，他已很想拍家居煮餸片，無奈兩父子各有各忙，時間難配合，但現時是適合時機，也為了給爸爸精神寄託：「佢自己都係一個唔鍾意休息嘅人，同埋畀佢個人active啲，接觸多啲新嘅事物。」他詳述鼎爺之前的身體狀況，坦言前陣子的確令人擔心，又易倦、又營養不良，於是他與太太帶鼎爺入院做檢查，幸好結果令人鬆一口氣：「除咗一般老人家嗰啲小小問題，全部大問題都冇嘅，咁就真係好托賴。」

豪仔指鼎爺狀況慢慢好轉，現時父子檔拍YouTube，也是希望給爸爸精神寄託：「佢自己都係一個唔鍾意休息嘅人，同埋畀佢個人active啲，接觸多啲新嘅事物。」（IG@drift_greg）

太太Agnes無微不至為鼎爺備餐 豪仔嚴厲管教鼎爺營養攝取

提到鼎爺營養不良的主因，豪仔大爆爸爸飲食不均衡，少食菜，但就對燒味、鴨、鵝、叉燒、雞等情有獨鍾，為了讓老父重新攝取足夠營養，豪仔坦言太太Agnes居功至偉，更形容爸爸：「你知啦，老人家年紀大咗，就會變返小朋友，我太太就氹，煮啲盡量啱佢胃口嘅嘢。」除了太太施展「軟功」，豪仔則負責做醜人發揮「硬功」：「我又氹，又講，有時要嚴厲咁分析嚴重性，如果再唔食嘢，或者唔補充營養，就會好大問題。但主要係我太太煮嘢都好食，呢個都係其中一個最大原因，令佢可以食到嘢。」

豪仔指之前鼎爺因為偏食營養不均，但Agnes用心煮飯氹鼎爺食。（IG@drift_greg）

豪仔透露鼎爺身體無大礙：「除咗一般老人家嗰啲小小問題，全部大問題都冇嘅，咁就真係好托賴。」（IG@drift_greg）

感謝湯盈盈送湯水 透露鼎爺暫時想獨居

鼎爺和豪仔在圈中人緣極佳，豪仔特別感謝《愛·回家之開心速遞》的一班好同事：「例如湯盈盈，有時都會煲啲靚湯，叫我拎畀我爸爸飲。」他指身邊的叔伯阿姨及同事都十分幫手，經常會買營養補充品及分享補身資訊給鼎爺，不過講到居住安排，豪仔透露鼎爺目前想獨居：「暫時爸爸就想自己一個人住，因為佢住嗰度附近都有啲親戚，如果我哋要開工嘅時候，我啲親戚就會過去幫手照顧佢。我daddy唔想太多人照顧佢。佢都想自己練習好多嘢。唔想盡量依賴人。」雖然附近有親戚幫忙照應，不過豪仔仍希望接父親同住：「我話『遲啲等你OK嘅，你可以過嚟住。』我哋亦都可能會請一個工人，我哋要返工唔喺屋企，都有個工人照顧佢。」最後，豪仔代表鼎爺感謝全港市民及海外華人的關心，承諾未來會努力拍片分享日常生活，祝大家都身體健康、順順利利、開開心心。

豪仔特別感謝《愛·回家之開心速遞》的一班好同事：「例如湯盈盈，有時都會煲啲靚湯，叫我拎畀我爸爸飲。」（資料圖片）