杜如風去G-Dragon屋企外打卡 竟追星成功被本尊放上IG：Crazy呀
撰文：金秀玲
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杜如風可說是圈中的追星天花板，作為梁朝偉頭號粉絲的她，不時都有見偶像的機會；而近日她就再去韓國追另一位偶像——權志龍G-Dragon（GD），於對方住所附近打卡，更因注目的同款打扮成功被G-Dragon影低post上IG，絕對是追星族之光，難怪她說：「嘩！我開心到就嚟暈低啦！」
事緣她早前飛抵韓國拍攝旅遊節目《跟風旅行團》，並在當地慶祝51歲生日，她事前一早表明自己今趟是去追星，要到GD屋企樓下朝聖，結果如願以償成功引起GD注意，拍低她放上IG，令杜如風不得不公告天下。杜如風當時著住與GD同款的紅色衫並戴住皇冠，非常顯眼，還在對方住所附近打卡，自稱：「I’m G-Helen!!!!」GD也發現了她，偷偷拍下並主動放上網，杜如風超級興奮，留言：「嘩!CRAZY呀!!!G-Dragon post咗我張相喺佢嘅IG呀！G-Dragon偷影咗我，然後post咗喺佢IG!! 嘩！我開心到就嚟暈低啦！」
杜如風更大膽要求：「以後大家keep in Touch！有演唱會開唔好要我俾錢睇，直接帶我入後台就得啦！實在太開心啦！！」她還tag了G-Dragon，以韓文寫住：「빨간 옷을 입고 있는 사람이 저예요!! 감사합니다!!(著住紅色衫果個係我黎嫁！多謝你！）」