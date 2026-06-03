杜如風去G-Dragon屋企外打卡　竟追星成功被本尊放上IG：Crazy呀

杜如風可說是圈中的追星天花板，作為梁朝偉頭號粉絲的她，不時都有見偶像的機會；而近日她就再去韓國追另一位偶像——權志龍G-Dragon（GD），於對方住所附近打卡，更因注目的同款打扮成功被G-Dragon影低post上IG，絕對是追星族之光，難怪她說：「嘩！我開心到就嚟暈低啦！」

眾所周知杜如風極之迷戀梁朝偉，但近年她似乎已變心，轉投GD懷抱。！

杜如風近日去韓國拍旅遊節目，一早表明今次是要去追星。（IG@toyufung）

事緣她早前飛抵韓國拍攝旅遊節目《跟風旅行團》，並在當地慶祝51歲生日，她事前一早表明自己今趟是去追星，要到GD屋企樓下朝聖，結果如願以償成功引起GD注意，拍低她放上IG，令杜如風不得不公告天下。杜如風當時著住與GD同款的紅色衫並戴住皇冠，非常顯眼，還在對方住所附近打卡，自稱：「I’m G-Helen!!!!」GD也發現了她，偷偷拍下並主動放上網，杜如風超級興奮，留言：「嘩!CRAZY呀!!!G-Dragon post咗我張相喺佢嘅IG呀！G-Dragon偷影咗我，然後post咗喺佢IG!! 嘩！我開心到就嚟暈低啦！」

杜如風表示要去GD屋企樓下朝聖。（IG@toyufung）

她當時著住與GD同款的紅色衫並戴住皇冠，非常顯眼！（IG@toyufung）

GD的玫瑰花外套和皇冠造型打扮。（IG@ @xxxibgdrgn）

結果GD竟然都留意到杜如風，更影低她放上IG！（IG@ @xxxibgdrgn）

杜如風超級興奮，公告天下並留言：「嘩!CRAZY呀!!!G-Dragon post咗我張相喺佢嘅IG呀！G-Dragon偷影咗我，然後post咗喺佢IG!! 嘩！我開心到就嚟暈低啦！」（IG@toyufung）

杜如風更大膽要求：「以後大家keep in Touch！有演唱會開唔好要我俾錢睇，直接帶我入後台就得啦！實在太開心啦！！」她還tag了G-Dragon，以韓文寫住：「빨간 옷을 입고 있는 사람이 저예요!! 감사합니다!!(著住紅色衫果個係我黎嫁！多謝你！）」

杜如風更隔空向GD要求：「以後大家keep in Touch！有演唱會開唔好要我俾錢睇，直接帶我入後台就得啦！」（IG@toyufung）