關嘉敏及廖慧儀「熒幕初吻」獻給同一人　大讚對方有禮貌：冇伸脷

關嘉敏同廖慧儀兩位前女團成員昨日（3日）出席公益金記者會活動，接受《香港01》訪問時透露非常期待當晚新女團的出道表演。講起工作近況，原來二人有一個超級巧合的共通點，就是她們的「熒幕初吻」及第一次拍親熱戲，對手竟然都係同一個男藝人「丁子朗」！兩位靚女說起這件事時都忍不住大笑表示：「丁子朗，佢有冇搞錯啊，佢就正啦！」

關嘉敏同廖慧儀兩位前女團成員出席公益金記者會活動。(陳順禎 攝)

齊齊被丁子朗奪「熒幕初吻」

關嘉敏同廖慧儀受訪時笑指不知道對方與丁子朗曾有親熱戲，直到今次接受訪問才發現這個「秘密」。雖然是第一次拍親熱戲，難免會覺得緊張，但二人都大讚丁子朗表現得非常專業同有禮貌。廖慧儀憶述當時嘅拍攝情況，大讚他專業有禮，事前溝通好清楚：「丁子朗做對手呢，其實佢都好好禮貌嘅，即係佢會brief下我，一陣間點樣點樣啊。」直指丁子朗是「經驗擔當」，當然她亦表示「丁子朗冇伸脷」。

丁子朗奪去二人的「熒幕初吻」。(陳順禎 攝)

關嘉敏及廖慧儀「熒幕初吻」同樣獻了給丁子朗。(胡凱欣 攝)

關嘉敏亦表示認同「丁子朗係一個好好嘅親熱對手」，她指丁子朗事前會主動跟對手溝通好所有細節，預先說清楚自己做什麼動作：「佢會首先佢會顧咗你嘅感受先，即係佢會覺得如果我咁樣你會唔會舒服啲，或者如果我點樣做可以點樣配合你，佢係講得好清楚。同埋佢會知道邊一步邊一步我會咁樣啦，佢係真係講到明曬，然之後親熱戲拍完佢會問我，點啊你？有冇hard feeling？你ok嗎？」她們表示這種做法令作為新人的二人都感到非常安心，絕對不會有被冒犯的感覺。

關嘉敏亦表示認同「丁子朗係一個好好嘅親熱對手」。(陳順禎 攝)

沒有被前輩「教戲」

至於最近另一個熱話，就是在片場中有否曾被「教戲」，二人異口同聲表示沒有，雖然二人都有被前輩「教戲」，但都是善意的指導：「暫時未去到有欺凌嘅狀況。」