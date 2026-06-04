陳國邦驚爆曾通波仔！心臟「維修」首公開後穩定三高秘訣

「回大王，要辦到此事，其實唔難！」相信不少網民對這張網絡瘋傳的經典截圖並不陌生。實力派演員陳國邦在神劇《尋秦記》中飾演「李斯」一角，憑藉精湛演技與這句霸氣對白，至今仍是網絡上大熱的潮文金句。然而，縱使劇中的李斯謀略過人，現實中的陳國邦卻曾遇上一場隨時致命的健康危機——他早前透露，幾年前曾因心臟血管問題，需要接受俗稱「通波仔」的血管擴張手術！



經歷過這場生死攸關的「心臟維修」後，陳國邦坦言對健康有了深刻的覺悟，現在絕對不敢怠慢，乖乖專注「養心」。到底這位好爸爸、好演員，是如何在術後維持心臟活力，時刻保持最佳狀態？他笑言只要找對護心法寶，正如同他的經典對白一樣：「要養心，其實唔難！」

過去長期拍攝古裝劇，日夜顛倒且常有高難度動作，對身體累積了不少隱形勞損。走過生死關頭的陳國邦表示，現在必須更精明地呵護身體，做好長效通脈保養。

心血管危機年輕化！你是否「三高」高危一族？

很多人以為心腦血管問題只會出現在長者身上，但其實現代人的生活習慣正令危機大幅年輕化。專家指出，年過40歲後，心血管健康風險便會急升。若你符合以下特徵，便極可能成為「三高」的潛在高危一族：

• 長期壓力大、睡眠不足人士

• 有家族遺傳病史

• 肥胖或中央肥胖問題

• 運動不足、需要長期久坐的OL或上班族

• 有吸煙、飲酒習慣人士

• 飲食習慣重鹽、重糖、重油（常吃加工食品或外賣）

在劇集《三命》中，陳國邦的演技依然張力十足、中氣過人。在成功接受手術並透過中西複合配方調理後，他的心血管狀況重拾良好代謝，繼續在幕前發揮精湛演技。

陳國邦私藏護心法寶 70年品牌「大華製藥養蔘三七」

為了徹底遠離心血管問題的隱患，陳國邦選擇了信譽優良的保健品作日常調理。他近日透露，自己一直服用大華製藥「養蔘三七」來疏經活血。大華製藥創立於1948年，擁有超過70年的健康傳承歷史。品牌秉持「健康傳承」的承諾，從嚴選原料到GMP認證生產，每一步都嚴格把關，確保產品安全可靠，香港製造更是信心的保證。陳國邦更表示: 「食咗一段時間，無晒氣喘問題，個人精神咗，最近再去做 Body Check，啲三高都隱定返! 依加同朋友出去食飯，都唔使就住就住啦！」

陳國邦與太太羅敏莊恩愛多年，是圈中公認的模範夫妻。經歷過驚險的血管危機後，他更加珍惜與家人相處的時光，積極養心只為長遠守護家庭的幸福美滿。

國際權威檢測：總皂苷濃度 No.1 高達 39 倍！

要評估三七產品的功效，關鍵在於「總皂苷」的濃度。經國際權威檢測機構證實，大華製藥養蔘三七的總皂苷濃度高達9.4%，位列No.1，其1粒的功效甚至相等於市面最低濃度三七產品的39倍！強大的活性成分或有助穩定血壓、血糖、血脂及膽固醇。

六大珍稀協同成分 標本兼治 3階段長效通脈

市面上一般的三七產品往往成分單一，治標不治本，過度溶血甚至會使身體變得虛弱。而大華製藥「養蔘三七」則採用了獨家的6合1中西複合萃方，固本補氣，心腦同養：

• 溶結（納豆激酶）：強力分解血結，快速降低血稠度。

• 防堵（雲南文山三七）：抑制垃圾積聚，防止新血結形成。

• 補氣（長白山人蔘）：補氣養陰，增強心腦血管活力。

• 活血（蜜環菌）：守護心腦，改善腦血循環。

• 修復（丹參）：修復受損血管，加強血管韌性。

• 調和（西洋蔘）：平衡三七的溫性，持續穩定血流動向。

這款素食植物膠囊配方能夠發揮3階段速效解結的強大作用：第一階段（1-4周）清除血管廢物；第二階段血管修復，增強血管彈性；第三階段（3個月以上）長效護養鞏固，維持血管通暢。

陳國邦日前受邀參與年輕歌手的MV演出，與新一輩同台合作依然神采飛揚。他透露，做好血管的日常防堵與修復，讓他在長時間的拍攝過程中毫無疲態，時刻維持澎湃活力。

產品功效更獲得龐大的真實用家數據支持：

• 96%用家認同有效改善血管暢通。

• 96%用家認同有效降體脂。

• 93%用家認同有效改善三高。

這款產品完全不含西藥、無副作用亦無依賴性。一般保健只需每日1次（每次1-2粒）；若有特別需要（如心血管高危人士），可每日2次（每次1-2粒），空腹或餐前服用效果更佳（服用西藥人士請相隔3至4小時）。

大華製藥養蔘三七的總皂苷濃度高達9.4%，榮獲濃度No.1，有助穩定血壓、血糖、血脂及膽固醇，全面遠離三高危機。

限時激減！跟着陳國邦護心保命 遠離血管危機

想與陳國邦一樣，時刻保持心血管年輕暢通，擊退三高隱患？現在就是囤貨護心的最佳時機！由6月5日至6月25日，於全線萬寧Mannings門市及官網、3ChemBio門市及官網購買大華製藥疏經活血養蔘三七即享限時優惠，單盒優惠價$399（原價$499），另有激抵折上折，買2件即享額外85折優惠，折後平均每盒只需$339.2！

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*此產品或有助於穩定血壓、血糖、血脂、膽固醇。此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（資料由客戶提供）