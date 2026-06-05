視后田蕊妮不幸再度患癌最新近照曝光　杜汶澤宣布復工出發前煲湯

現年48歲的視后田蕊妮，今年4月於社交平台發布長文，親口證實不幸再度患癌，宣布全面停工專心抗病。面對病魔相隔一年多後再度來襲，向來是「愛妻號」的丈夫杜汶澤盡顯鐵漢柔情，毅然放下所有繁重工作及電影拍攝，全天候陪伴愛妻度過難關，其一句「照顧妳是我的責任」更感動無數網民。杜汶澤今日（5日）於Facebook公開田蕊妮的近照，照片中可見田蕊妮身穿便服在台北家中「吸貓」，其精神尚算不俗。杜汶澤同時宣布正式復工，並透露即將開拍在台灣執導的第一部電影。

2024年12月她曾公開患有初期肺腺癌，於台灣長庚醫院完成手術後情況良好，沒想過一年多又再患癌。（Facebook照片）

當她聽到這消息時，實在難以接受，心裏第一句浮現的說話是「唔係掛，又cancer?」（Facebook照片）

公開田蕊妮近照 杜汶澤宣布復工

杜汶澤在帖文中寫道：「去年結婚20周年，我們在台北『鄒記』設宴款待好友，無奈妻子今身體抱恙，加上21周年當日我亦身在台中，拍攝我在台灣第一部導演的電影《鬼見愁》，￼未能和去年約好的朋友共聚，抱歉！」

視后田蕊妮不幸再度患癌近照曝光。（Facebook照片）

把握出發前最後時刻：「明天在家煲湯和老婆吃飯」

面對即將投入的拍攝工作及妻子的病情，杜汶澤亦交代了出發前的行程，表示會把握時間陪伴愛妻：「明天在家煲湯和老婆吃完飯便去把這部電影拍出來，拍好提醒你們去看看！」大批網民紛紛留言為田蕊妮送上祝福，祝願她早日康復。

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）