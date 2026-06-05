何雁詩稱不知情下做第三者　回想當初拒愛鄭俊弘：我會選擇簡單啲

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）的戀情自2017年以來，一直伴隨著不少風雨。當年鄭俊弘被爆背著已求婚的富貴圈外未婚妻Beebs，暗撻同門師妹何雁詩，令女方瞬間淪為千夫所指的「第三者」，雙方形象一度直插谷底。兩人最終排除萬難於2020年拉埋天窗，並育有患上「天使綜合症」的4歲愛子鄭讚廷（Asher）。

何雁詩同鄭俊弘最終排除萬難於2020年拉埋天窗。（ig@honganc）

何詩係富家女，出嫁滿身金器。（婚照）

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二人育有患上「天使綜合症」的愛子Asher。（ig@honganc）

剖白當年「搶人未婚夫」：感情上我會選擇簡單啲

近日，何雁詩作客由伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，在「辛辣提問」環節中，罕有地正面回應當年這段極具爭議的感情風波，李凱賢毫不避諱，單刀直入向何雁詩拋出尖銳問題：「如果行返轉頭，真係知道（男有未婚妻）仍然選擇揀Fred？」

何雁詩沉思數秒後，好坦白地說：「因為當時我係唔知，如果我知仲會唔會同佢一齊？如果我知道晒佢當時嘅所有感情狀況，我唔會同佢一齊。」她透露現在生活很開心，續說：「佢俾我最大blessing，係佢俾我有小朋友...呢一刻開心有Asher & Fred呢個good family。但只去返當時事件，喺感情上我會選擇簡單啲，（明白呢個係辛苦）Yes」。

在「辛辣提問」環節中，何雁詩被問到第三者問題。（YouTube@HOY媒體網絡）

何雁詩稱當初唔知男方感情狀況，表示：「如果我知道晒佢當時嘅所有感情狀況，我唔會同佢一齊。」（YouTube@HOY媒體網絡）

接受Brian訪問。（YouTube@HOY媒體網絡）

點名蔡思貝最煩 坦言最鍾意陳瀅

除了感情風波，何雁詩被問到姊妹團「SÏXTERS」中邊個朋友最煩時，她毫不猶豫地點名蔡思貝，笑指對方情緒豐富：「係又喊，唔係又喊！」至於最鍾意的閨蜜，她則選擇了陳瀅，透露兩人是最早認識的朋友，過去更曾經同住過一段時間，感情基礎深厚，自然穩佔她心中的「最愛」位置。

姊妹團「SÏXTERS」，何雁詩陳瀅感情最好。（婚照）

姊妹團「SÏXTERS」，何雁詩眼中蔡思貝最煩。（ig@honganc）

只盼兒子健康快樂成長

何雁詩與鄭俊弘的兒子Asher於2022年出生，其後被診斷患上罕見的遺傳病「天使綜合症」，至今仍未學懂說話。何雁詩在節目中談及兒子時展現出無比堅強的母愛：「唔寄望佢識叫爸爸媽媽，希望佢健康快樂成長。」這番偉大的母親心聲，令同為父母的主持人李凱賢也不禁當場落淚。

Asher患有「天使綜合症」，至今未識講嘢。（ig@honganc）

有子萬事足。（ig@honganc）

何雁詩：「唔寄望佢識叫爸爸媽媽，希望佢健康快樂成長。」（ig@honganc）

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