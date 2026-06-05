張新悅大女腦膜炎險死經過：一係死一係盲！見靈魂離體嚇到崩潰

現年50歲的張新悅（前名張燊悅）自2007年與楊哲安結婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教女，育有四名千金，分別是大女Lucy、二女Lily、三女Leah及孻女Lola。然而在2022年，她的大女Lucy卻經歷了一場生死劫，因細菌入腦導致腦膜炎，並出現敗血症、猩紅熱及毒性休克症，要進行兩次手術，一度命懸一線。

近日，張新悅作客由伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，首度在鏡頭前詳細披露大女險入鬼門關的驚險經過，更講到數度哽咽落淚，連育有一女的主持Brian亦深受感動，頻頻用手拭淚。

張新悅育有四女。（ig@nicolacheungyoung）

大女Lucy在13歲那年，曾患腦膜炎。（ig@nicolacheungyoung）

病發突然痛到想死 兩次開腦：一係死一係盲！

張新悅憶述，當年13歲的Lucy從英國返港，起初只是雙眼紅腫及發熱，張新悅還以為女兒熱氣，打算煲雞骨草給她飲。誰知病情急轉直下，Lucy突然表現反常，不停要求食西瓜飲豆漿，隨後更開始神志不清：「入院時間佢癲咗咁，個腦控制唔到，好痛好辛苦想死咁！好痛好痛，其實最主要係腦壓高，正常人係十幾二十 ，但佢去到四十幾五十，好誇張！」

當時正值疫情期間，醫院探訪限制嚴格。Lucy被緊急送入私家醫院做腦掃描後，確診患上腦膜炎，情況極度危急。醫生甚至向張新悅夫婦下達了殘酷的「生死狀」：「醫生話做手術有機會盲，唔做就有機會死，一係死一係盲，嗰刻唯有做啦！」

怎料，第一次經鼻插上眼睛附近放膿減壓的手術並未成功，腦壓依然高企。一兩天後，醫院再度致電，表示必須要在頭骨鑽窿放壓，否則「一係癱一係死」。為了挽救愛女，張新悅只能咬緊牙關同意進行第二次手術，稱再失敗便要開腦。

張新悅分享女兒患病險死經歷。（YouTube@HOY媒體網絡）

頭要鑽窿。（YouTube@HOY媒體網絡）

張新悅同何雁詩齊上節目。（YouTube@HOY媒體網絡）

夫妻同現幻覺見靈魂離體 嚇到爆喊：以為大女死咗

而最令張新悅毛骨悚然的，是在第二次手術期間，她與平日不信佛的丈夫竟然同時產生了「靈異幻覺」！身為佛教徒的張新悅當時正在家中唸經祈福：「我見到一個好大嘅波，有一個好得意嘅粉紅色花包住佢，包住呢個波包咗好耐好清晰，然之後就飛走咗。」當她衝出房間見在丈夫時，丈夫又稱見到一朵蓮花包住一團東西飛走。

兩人隨即火速趕往醫院，在手術室外早已哭成淚人，張新悅說：「我突然諗死啦，我諗我個女死咗啦！我老公平時從來唔喊，嗰刻佢真係爆喊！」怎料醫生出來報平安指手術順利。後來張新悅向師傅請教，才得知原來當時女兒的靈魂確實已經離開了肉體，幸得菩薩用蓮花包住保護，為她爭取了獲救的時間。

張新悅同老公都稱曾見靈魂。（YouTube@HOY媒體網絡）

好似一個球。（YouTube@HOY媒體網絡）

Brian育有一女。（YouTube@HOY媒體網絡）

Brian都眼濕濕。（YouTube@HOY媒體網絡）

大步檻過感悟生命脆弱

Lucy在深切治療部（ICU）昏迷了十幾日，期間醫院一度著家人趕來見「最後一面」，令全家陷入無盡的絕望與悲痛。張新悅坦言當時整個人渾渾噩噩：「食而無味，人不似人。」她甚至已經在腦海中幻想著女兒過身後的畫面：「如果大女真係死咗，我哋啲相係咪淨係得三個女？我應該點同人講？」

即使Lucy後來甦醒並離開ICU，張新悅依然提心吊膽，擔心女兒會一世癱瘓或失明。她憶述女兒醒來後連自己有手都不知，完全無法動彈，甚至連著衫都有困難：「我幻想自己永遠推住個輪椅......」

幸好，經過醫院團隊的悉心治療，Lucy最終奇蹟康復，現在已經變得「好肥美、好大隻」。經歷這場生死浩劫，張新悅的人生觀徹底改變，不再執著於女兒的學業成績：「原來小朋友嘅生命可以咁脆弱！我而家唔會care佢讀書有幾叻，最緊要係我同佢嘅關係有幾深。」她更常常叮囑猶如「Reborn（重生）」的Lucy要好好珍惜生命，多做有意義的事。

一家六口。（ig@nicolacheungyoung）

張新悅育有四女。（ig@nicolacheungyoung）

新年期間透露大女大病險喪命，幸康復情況理想，可以一家過新年。（ig@nicolacheungyoung）