肥媽霸氣力撐李家鼎斷絕父子關係　親睹捱到手震：佢脫苦海啦！

肥媽昨晚（6月5日）出席維園飲食嘉年華活動，她接受《香港01》訪問時透露了李家鼎（鼎爺）的近況，指他精神和健康都好了不少，令人感到安心些許。



肥媽表示，很心痛鼎爺年老時還需要工作勞累。（葉志明 攝）

鼎爺。（葉志明 攝）

鼎爺出席前妻施明喪禮。（資料圖片）

揭老友曾暴瘦入院 揸碗麵都手震

肥媽接受《香港01》訪問，表示已經是第4年參加活動及表演，笑言每年都會大掃貨，由「街頭買到街尾」。「唱歌係過嚟玩㗎啫，每年嚟係買嘢。（唱歌係順便？）係啦，哈哈。」問及鼎爺的健康近況，她說：「（前排佢好瘦）係呀，入醫院添，而家都冇嘢啦。你睇到佢食到嘢，因為嗰陣時真係食唔到嘢，揸碗麵都手震，而家好咗好多。」

肥媽表示，很心痛鼎爺年老時還需要工作勞累。（葉志明 攝）

激動爆大仔「唔做嘢」！心痛鼎爺老人家捱苦

肥媽續說：「一早叫佢放手啦，兒孫自有兒孫福，佢唔放手啫。初初我問佢，點解要咁辛苦周圍搵錢，佢話啲細路哥搵唔夠，但係我唔知佢（李泳漢）冇做㗎嘛，大佬呀。咁又唔同講法，你話做唔夠，啲老人幫手係啱嘅，但係如果要啲老人家，老骨頭嚟捻，咁係唔啱數。而家佢睇開咗，知道要放手。咁呢啲係清官難審家庭事，我當時咁嬲，係因為我同鼎爺嗰兩年合作，我睇住佢好辛苦，一拍就要趷起身，拍到中間要坐低，手又震，我睇住⋯⋯大家明唔明白我咁嬲，我睇住佢，咁辛苦仲成日問我有冇第二啲嘢做，然後知道個大仔咁樣，你話唔嬲就呃你嘅，因為我係親眼睇住鼎爺點捱。」

肥媽心痛鼎爺。（葉志明 攝）

霸氣撐鼎爺斷絕父子關係：佢終於脫苦海！

講到鼎爺明言與李泳漢脫離父子關係，肥媽又表示支持。「我睇到報道話同個仔脫離關係，做咩都好，大佬，我支持！只要你覺得開心，覺得啱，好好保重身體，照顧好自己，你做咩決定都支持。（而家好似脫離咗父子關係⋯⋯）佢脫苦海啦！你唔覺得佢脫苦海咩，真係。（有冇約食飯？）有呀，我哋有通電話，佢話阿妹得閒出嚟飲茶，我話，好，你搞掂你啲嘢先。」

肥媽認為鼎爺斷絕父子關係是「脫苦海」。（葉志明 攝）