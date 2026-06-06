張家輝被爆當年暗戀關詠荷不敢追求　罕談當中細節全靠吳大維鼓勵

現年61歲的影帝張家輝與同齡太太關詠荷多年來一直十分恩愛，是圈中出了名的模範夫妻。張家輝是人所共知的好男人好老公好爸爸，他與關詠荷於2003年結婚，婚後育有一名寶貝女兒張童，一家三口生活幸福快樂。他們夫妻倆感情生活向來低調，尤其是關詠荷息影後便鮮有現身公開場合，兩人甚少公開合體放閃。近日，張家輝接受當年劇中好友吳大維的訪問，吳大維大爆原來他是張家輝與關詠荷的媒人，還揭開當年張家輝追求關詠荷的內幕。

關詠荷被讚家教極好，此前激罕現身粉絲見面會，61歲的她一身白衣仙氣十足。（小紅書圖片）

有網民偶遇張家輝與關詠荷。(Ruby@小紅書)

被爆當年暗戀關詠荷不敢追求

張家輝在訪問中憶述當年拍攝劇集《李小龍傳》時，關詠荷則已是亞視的當家花旦，然而他的事業前景並不明朗，心情頗為憂鬱。在劇組前往加拿大拍攝外景期間，張家輝已對關詠荷心生愛慕之情，但他當時缺乏自信，一直不敢展開追求。吳大維說：「當時我們去了加拿大拍劇，他有一日找我跟我說，Dacid，該怎麼辦？我就說甚麼該怎麼辦，他就說『我唔知點算呀，我好鍾意佢呀』，原來他已愛上關詠荷。我就叫他去跟她說話呀，他就說『我唔敢呀』，我就叫他不要再拖，要立即行動。」張家輝在吳大維的鼓勵下，終於鼓起勇氣行動向關詠荷表白愛意。

張家輝接受吳大維訪問。(小紅書截圖)

張家輝與關詠荷相愛多年。(小紅書截圖)

罕談當中細節全靠吳大維鼓勵

吳大維繼續爆料說：「過了兩天，他眉開眼笑的對我說『得咗喇得咗喇，佢都話鍾意我呀』，我就立即恭喜他」。張家輝此時一臉甜笑，吳大維問他：「我可是你們的媒人嗎？」，張家輝表示不算，他指因為自己和關詠荷本身已認識，但吳大維即說：「如果不是我鼓勵你，你會開口講嗎？我覺得你不會」。張家輝透露，他與關詠荷拍拖多年，兩人的生活一直十分忙碌，直到有一天，關詠荷向他提議「我們結婚生孩子了」，他便一口答應，兩人一起展開人生新的一章。

張家輝又談及他與女兒的父女關係，坦言自己內心對女兒其實極其緊張，但表面上卻努力扮演一個開明、像朋友一樣的父親，他形容這是一種微妙的關係。張家輝還透露現年20歲的女兒原本想向作家方向發展，但身為媽媽的關詠荷認為當作家謀生困難，阻止了女兒。

張家輝被吳大維爆料。(小紅書截圖)

張家輝被吳大維爆追關詠荷經過。(小紅書截圖)