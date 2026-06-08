《你好，打劫》舞台劇2026香港｜門票優先公售攻略+連結+座位表

《你好，打劫！Return》舞台劇將於2026年8月21-9月6日在香港藝術中心壽臣劇院舉行，會在Mastercard優先訂票優先開賣門票，並會在POPTICKET、Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《你好，打劫！Return》海報（Facebook@舞台山莊 Theatre Valley）

《你好，打劫》舞台劇2026香港 | 詳情

演唱會日期：8月21-9月6日

演唱會時間：

8pm（2026年8月21-23日，25-30 日 ，9月1-5日）；

3pm（2026年8月23，29-30日，9月5-6日）

演唱會地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票價錢：$860 (Stalls) / $560 (Circle)

優先訂票平台：Mastercard、FWD MAX 優先訂票

《你好，打劫！Return》海報（Facebook@舞台山莊 Theatre Valley）

《你好，打劫》舞台劇2026香港 | Mastercard優先購票

優先訂票渠道：POPTICKET

門票發售時間：2026年6月16日

《你好，打劫》舞台劇2026香港 | FWD MAX優先購票

門票發售時間：2026年6月18日

《你好，打劫》舞台劇2026香港｜門票公售

公開發售平台：POPTICKET、Klook

公開開賣日期：6月22日

《你好，打劫》舞台劇2026香港 | 座位圖表