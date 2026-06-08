《你好，打劫》舞台劇2026香港｜門票優先公售攻略+連結+座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
《你好，打劫！Return》舞台劇將於2026年8月21-9月6日在香港藝術中心壽臣劇院舉行，會在Mastercard優先訂票優先開賣門票，並會在POPTICKET、Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
《你好，打劫》舞台劇2026香港 | 詳情
演唱會日期：8月21-9月6日
演唱會時間：
8pm（2026年8月21-23日，25-30 日 ，9月1-5日）；
3pm（2026年8月23，29-30日，9月5-6日）
演唱會地點：香港藝術中心壽臣劇院
門票價錢：$860 (Stalls) / $560 (Circle)
優先訂票平台：Mastercard、FWD MAX 優先訂票
《你好，打劫》舞台劇2026香港 | Mastercard優先購票
優先訂票渠道：POPTICKET
門票發售時間：2026年6月16日
《你好，打劫》舞台劇2026香港 | FWD MAX優先購票
門票發售時間：2026年6月18日
《你好，打劫》舞台劇2026香港｜門票公售
公開發售平台：POPTICKET、Klook
公開開賣日期：6月22日