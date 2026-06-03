BABYMONSTER演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

BABYMONSTER《BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN MACAO》演唱會將於2026年9月12日(星期六）在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在Trip.com、Live Nation、Cotai Ticketing優先開賣門票，並會在Trip.com、Live Nation、Cotai Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN MACAO》（IG@livenationhk）

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年9月12日(星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,399 / 999 / 799 (全坐位 )

*座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VIP套票 | MOP/HKD 2,299

較佳位置坐位門票一張

參與演前Soundcheck活動

VIP紀念卡牌及掛繩

VIP獨家禮品一份

VIP獨家小卡一套

*專屬周邊商品售賣處排隊區

BABYMONSTER演唱會2026澳門（IG@livenationhk）

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | MONSTIEZ MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票

1.MONSTIEZ MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票登記

優先購票會員登記平台：詳情

優先購票會員登記日期：2026年6月3日(星期三)下午1時至2026年6月6日(星期六)下午12時59分

*必須擁有Cotai Ticketing帳戶才能參與優先訂票。

*你的會員編號會成為你的預售代碼

2.MONSTIEZ MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票

優先購票會員發售平台：Cotai Ticketing

優先購票會員開賣日期：2026年6月15日（星期一）

優先購票會員開賣時間：下午12時至晚上11時59分

*每個會員每場演出最多可購買2張門票

MONSTIEZ MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先訂票流程（IG@livenationhk）

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | 滙豐Mastercard 優先購票

優先訂票渠道：Cotai Ticketing

門票發售時間：2026年6月16日（星期二）下午12時至晚上11時59分

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | Trip.com 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年6月16日（星期二）下午12時至晚上11時59分

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | Live Nation優先購票

優先訂票渠道：Cotai Ticketing

門票發售時間：2026年6月17日（星期三）下午12時至晚上11時59分

BABYMONSTER演唱會2026澳門優先購（IG@livenationhk）

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：Cotai Ticketing

公開開賣日期：2026年6月18日（星期四）

公開開賣時間：下午12:00

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | 座位表

BABYMONSTER演唱會2026澳門座位表（IG@livenationhk）

BABYMONSTER演唱會2026澳門 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。